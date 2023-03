Sosta selvaggia e niente vigili: così all'uscita del tunnel si crea il "tappo" sulla Trionfale

Tutti fermi, imbottigliati nel traffico a qualsiasi ora del giorno. E’ quanto accade agli automobilisti una volta usciti dalla Galleria Giovanni XXIII in direzione Trionfale. Tra confluenza di grandi arterie, la presenza di numerose attività commerciali e di ristorazione ma soprattutto auto in sosta selvaggia lungo i bordi della via, furgoni per lo scarico merci - vista l’assenza di appositi stalli - lasciati con due ruote sui marciapiedi ecco l’eterno “tappo” alla viabilità della zona.

Il "tappo" sulla Trionfale all'uscita dalla Galleria

Un nodo fondamentale per il collegamento e la gestione della maggior parte del traffico del Municipio XIV. Passa di li infatti chi va verso Monte Mario alto, l’ospedale San Filippo Neri, Ottavia e Torrevechia. Per questo la maggioranza del municipio vuole chiedere al Comune di progettare una nuova viabilità per la zona, in particolare nel tratto della Trionfale che va dall’uscita del tunnel a via dei Monfortani. Li dal 2018, dopo un raid vandalico ad opera di ignoti, manca anche la segnaletica verticale su tutto il lato sinistro. E quel tratto di strada tanto nevralgico quanto complicato non è nemmeno presidiato dagli agenti della Polizia Municipale “con la dovuta frequenza al fine di garantire il rispetto del codice della strada” - scrivono i consiglieri Acquafredda, De Santis, Giustozzi, Maurizi, Lepri, Bufalini, Montanari e Ceccarelli firmatari di una mozione presentata al consiglio del Municipio XIV.

Il documento sollecita il presidente ad invocare una maggior presenza dei vigili, a cominciare da un presidio fisso dei caschi bianchi di Monte Mario. Il tutto a cominciare dall’utilizzo dello street control per sanzionare i trasgressori e lo spostamento di circa 700 metri più avanti della cabina di stazionamento che oggi è all’angolo con via Franco Basaglia. Chiesti poi interventi strutturali.

Gli interventi per fluidificare il traffico

C’è da ripristinare la segnaletica. La mozione sottolinea poi la necessità di razionalizzare gli attraversamenti pedonali “al fine di una maggiore sicurezza dei pedoni” e valutare l'acquisizione del marciapiede (oggi proprietà privata) di via Trionfale sul tratto compreso fra via Tenuta Sant'Agata e via Taverna, “al fine di garantire una maggiore accessibilità del marciapiede, una salubrità nell'uso degli spazi, nonchè la messa in sicurezza delle banchine”. Li servirebbe anche un'area di carico e scarico comune a tutti gli esercizi della via per evitare furgoni fermi al lato della strada. Sul lato destro si potrebbe poi valutare la realizzazione di una corsia preferenziale per gli autobus e i taxi .

“Il traffico è quasi sempre congestionato sostanzialmente a causa di una serie di continue violazioni del codice della strada che ostacolano la viabilità, generando code e rallentamenti, anche dei mezzi di trasporto pubblico e dei mezzi di soccorso, producendo, tra l'altro, inquinamento atmosferico ed acustico” - scrivono i consiglieri nella mozione. “La fortissima e costante congestione di un'arteria che dovrebbe essere di grande scorrimento, come la via Trionfale, - sottolineano - comporta rilascio in atmosfera di ingenti quantità di gas climalteranti e cancerogeni con evidenti ripercussioni per la qualità dell'aria dell'intero quadrante con conseguenze negative sulla salute dei cittadini”. Insomma su quel “tappo” alla viabilità della zona bisogna intervenire.