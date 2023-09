Le visite guidate per riscoprire il Santa Maria della Pietà

Nelle giornate del 9, 14 e 15 settembre si terrà l’evento conclusivo del programma “Per una Cultura della Cura”, la visita guidata attraverso il parco e agli exhibits museali del Parco del Santa Maria della Pietà.

L’iniziativa a cura del Servizio Civile Universale della UOSD Laboratorio Museo della Mente della ASL Roma 1 punta sul patrimonio culturale come risorsa per la salute della comunità. Per questo i giovani volontari del Museo Laboratorio della Mente e la Biblioteca scientifica Cencelli condurranno gli utenti a scoprire il Parco del Santa Maria della Pietà.

Il luogo dal 1914 al 1999 è stato il manicomio della Capitale e la passeggiata farà scoprire le essenze arboree e il patrimonio architettonico unico del luogo per un’esperienza necessaria affinché, conoscendo la storia della cura e del trattamento della malattia mentale.

Calendario appuntamenti:

Sabato 9 settembre

Visite guidate: alle ore 10:00 e alle ore 11:30, appuntamento nei pressi della fontana d’ingresso. La visita avrà una durata di circa due ore.

Giovedì 14 settembre

Visita guidata: alle ore 11:30, appuntamento nei pressi della fontana d’ingresso. La visita avrà una durata di circa due ore.

Venerdì 15 settembre

Visite guidate: alle ore 16:00 e alle ore 17.30, appuntamento nei pressi della fontana d’ingresso. La visita avrà una durata di circa due ore.