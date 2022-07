Valle Fontana, il progetto di riqualificazione non convince: “Quell’area va tutelata”

La chiamano Valle delle Campanelle ma il toponimo originale è quello di Valle Fontana. Un nome che già evoca la ricchezza di un’area verde, da molti anni teatro d’uno dei primi orti urbani realizzati nella capitale.

Il progetto criticato

L’area, che si estende per circa 33 ettari tra Torrevecchia e Santa Maria della Pietà, è di proprietà della città metropolitane ed è destinata ad accogliere un progetto fortemente criticato dai residenti. Perché, hanno spiegato i referenti del comitato “Difesa Valle Fontana” che sono stati ascoltati in commissione trasparenza, “sembra più un’opera di urbanizzazione privata che un intervento per valorizzare un’area naturalistica”.

Nella vallata infatti, ha spiegato Massimiliano Pirandola, attivista del comitato, è prevista la sistemazione di “sessantuno plinti e lampioni alti dieci metri ciascuno”. Nel parco agricolo, uno dei più vasti nel quadrante nord della Capitale, è previsto anche “un sistema di sottoservizi per l’adduzione dell’acqua nei pozzi,che andranno a riempire 57 silos da 3mila litri l’uno sui crinali della valle”è stato ricordato. A quest’intervento si deve poi sommare l’ampliamento della strada, attualmente sterrata, che attraversa la vallata. “Praticamente è una distesa di calcestruzzo in un’area a vincolo paesaggistico”.

Un'area da tutelare

Il valore dell’area, difesa da associazioni come la Lipu ed il WWF, quest’ultima presente con il suo rappresentante provinciale anche in commissione, è stato chiarito con dovizia di particolari dai rappresentanti del comitato. “Chiediamo la conformità del progetto al PTPR perché la valle di 33 ettari è paesaggio naturale di continuità” è stato ribadito “e ricade in un parco agricolo tutelato dalla legge regionale 12 del 2011”. Insomma, per i cittadini va toccato meno possibile, aspettativa che si nutre anche nei confronti del fosso delle Campanelle, il corso d’acqua che attraversa la valla; finora “non ha subito modificazioni antropiche” ma preoccupa il suo “sventramento”, anche per le conseguenze che potrebbe determinare in termini di “fenomeno franosi, oggi assenti”.

L'auspicio della commissione trasparenza

“Abbiamo dato ascolto ai comitati che hanno esposto in modo molto argomentato le loro preoccupazioni rispetto ad un progetto che non è stato adeguatamente condiviso fino ad oggi – ha commentato Andrea De Priamo (FdI) il presidente della commissione trasparenza, a margine della seduta - Auspichiamo che la città metropolitana si metta in ascolto, in modo da rendere questo progetto sostenibile, migliorativo e non come sembra peggiorativo, della grande qualità ambientale della valle”.

Sulla stessa linea anche le considerazioni di Antonio De Santis (LcR) vicepresidente della commissione. “Valle Fontana è uno dei polmoni verdi di Roma Nord e Costituisce anche un importante corridoio ecologico. Va assolutamente tutelata. È stato importante audire i comitati che con grande passione intendono difendere quell’area. C’è molta sensibilità su questo tema in commissione e certamente – ha aggiunto De Santis - si andrà avanti con tutti gli approfondimenti dovuti con la Città Metropolitana oltre che con ulteriori appuntamenti in commissione trasparenza”.