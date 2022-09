Valle Fontana, WWF e Italia Nostra in pressing su Gualtieri: “Bene la tutela dell’area, ma vanno fermati i lavori”

Bene l’intenzione di tutelare il “Fosso delle Campanelle” e l’area di Valle Fontana. L’intenzione annunciata dalla Città Metropolitana, trova il consenso delle principali organizzazioni ambientaliste che, però, chiedono al tempo stesso di fermare i cantieri in corso.

Il parco agricolo da tutelare

L’area verde che cittadini ed associazioni vogliono preservare, si estende per circa 33 ettari tra Torrevecchia e Santa Maria della Pietà. E’ di proprietà dell’ex Provincia e per oltre 60 anni, utilizzando l’acqua del fosso che l’attraversa, la valle è stata interessata dalla presenza di decine di ortisti. In passato, le coltivazioni avviate nello spazio verde, sono state usate anche a scopi terapeutici per i pazienti ospitati nell’allora ospedale psichiatrico Santa Maria della Pietà.

Gli interventi contestati

La valle è però interessata da un progetto di “valorizzazione” che non piace ai cittadini che la vivono. Prevede, com’è stato ricordato da Massimiliano Pirandola, attivista del comitato in difesa di Valle Fontana, la sistemazione di “sessantuno plinti e lampioni alti dieci metri ciascuno”. Il parco agricolo, così, verrebbe trasformato, anche per il raddoppio della strada sterrata esistente che, hanno ricordato Italia Nostra e WWF, verrebbe “coperta con fondo bituminoso e trasformata in strada locale extraurbana”. Tra le criticità riscontrate nel progetto già avviato, anche l’interramento di 57 cisterne da 3mila litri; la delocalizzazione del fosso e “l’allargamento sotto la spalletta boscata, con il rischio di attivazione di fenomeni franosi”. E, non ultimo, l’installazione di “un sistema di recinzioni chilometrico” per delimitare i 200 orti presenti, che andrà “a parcellizzare l’area, stravolgendone l’assetto”.

Le intenzioni della Città Metropolitana

“L’istituzione di un’area naturale protetta in Valle Fontana ci trova certo concordi, ma come giustificare le pesanti trasformazioni previste oggi dalla Città Metropolitana di Roma Capitale se l’Amministrazione ritiene che l’area sia meritevole di tutela?” hanno obiettato i responsabili del comitato, insieme ad Italia Nostra e WWF. Nel decreto firmato da Gualtieri infatti si legge che è “opportuno adottare un’iniziativa finalizzata all’approfondimento e sistematizzazione delle conoscenze sulla località Fosso delle Campanelle-Valle Fontana, nella prospettiva di tutela e valorizzazione della stessa da svolgersi parallelamente alla realizzazione dei lavori di riqualificazione ambientale e valorizzazione naturalistica in corso di realizzazione”. La riqualificazione e la valorizzazione, tradotta negli interventi sopra descritti, secondo gli ambientalisti è in contraddizione con l’intenzione di tutelare l’area.

La richiesta di bloccare i lavori

I lavori intanto vanno avanti, mentre maggioranza ed opposizione si scambiano le accuse, con i pentastellati che puntano l’indice contro l’intervento e gli esponenti di centrosinistra che asseriscono fosse un progetto della precedente amministrazione. “La Valle – hanno concluso i responsabili delle organizzazioni ambientaliste - necessita di tutela oggi, fermando i lavori in atto e ripensando il progetto esecutivo al quale è stato dato avvio, una vera è propria minaccia a quei valori che la stessa amministrazione riconosce”.