Valle Fontana, gli ambientalisti fanno la voce grossa: “La provincia ritiri il progetto”

Il progetto di riqualificazione previsto per valle Fontana, nel parco agricolo di Casal del Marmo, continua a destare preoccupazione. Non piace alle decine di ortisti che da anni coltivano dei piccoli lotti nella valle. E neppure alle associazioni che, da mesi, si stanno battendo per difendere quell’area verde.

Tra le realtà che non nascondono la propria apprensione c’è il WWF. “Non abbiamo ricevuto segnali di disponibilità al confronto da parte dell’amministrazione provinciale” ha lamentato l’associazione ambientalista, “che fossero tesi ad escludere gli impatti delle ruspe nel cuore della valle”. Sull’area pende un progetto della città metropolitana di Roma che nel corso degli anni è stato rivisitato, secondo i comitati, in chiave peggiorativa.

Il ricorso alla magistratura

“È stata raccolta una documentazione video e fotografica importante che testimonia l’attuale stato dei luoghi e che permetterà di effettuare una comparazione con lo stato dei medesimi a seguito dei lavori – ha annunciato Raniero Maggini, presidente del WWF di Roma e provincia - La documentazione sarà dunque utile per chiedere alla magistratura l’accertamento dell’eventuale danno ambientale e della sua entità”. Per evitare questo epilogo, l’associazione ambientalista chiede alla città metropolitana “di annullare, in autotutela, gli atti inerenti l’avvio dei lavori” ed anche di “verificare la coerenza tra i pareri emessi nel 2018 e le previsione del progetto esecutivo”.

Il progetto che preoccupa ortisti ed ambientalisti

Quello che preoccupa le associazioni, e tra queste anche Italia Nostra, è che vi sia una difformità sostanziale tra il progetto definitivo del 2018 ed il successivo progetto esecutivo. Differenze che andrebbero ad impattare sulla vallata. “A livello esecutivo è prevista una strada di 1,5 chilometri a due corsie, con una serie di sottoservizi. A questa si deve sommare la sistemazione di 61 plinti con relativi pali della luce alti 10 metri, in una zona che però è vincolata – ha ricordato Massimiliano Pirandola, attivista del comitato in difesa di Valle Fontana – il progetto definitivo, invece, puntava sulla bonifica e su una serie di interventi che destinavano più attenzione agli ortisti, ad esempio attraverso la realizzazione di sei pozzi, di un’area mercato all’interno del parco, di un piccolo chiosco per le riunioni e gli eventi”. Cose che non sono contemplate nel progetto esecutivo di realtà come Italia Nostra ed il gruppo di Intervento Giuridico chiedono contezza.

Non una semplice bonifica

Al posto dei sei pozzi ne verrà realizzato uno solo con 57 cisterne da sistemare sui crinali. Per non parlare del calcestruzzo che servirà per realizzare i plinti, i pozzetti di sottoservizi e la strada - ha ricordato Pirandola che, dopo averlo recentemente sottolineato anche in una commissione capitolina - quella prevista non è una semplice bonifica e non ne capiamo il senso”. Non sembrano comprenderlo neanche le realtà ambientaliste che, come il WWF, chiedono alla provincia un passo indietro. In caso contrario, ha lasciato intendere in maniera piuttosto chiara l’associazione presieduta da Maggini, sarà interessata la magistratura.