Torrevecchia, un'area giochi verrà intitolata a Michelle Maria Causo

Il 28 giugno 2023 Michelle Maria Causo è stata ritrovata morta dentro un sacco della spazzatura. Una delle 65 donne uccise nel 2023 da qualcuno di cui si fidavano. Un omicidio cruento che ha scosso l'Italia e il Municipio XIII, dove viveva, che oggi vuole mantenerne viva la memoria. Così, l'area giochi di via Francesco Giovanni Commendone, dietro casa di Michelle, verrà intitolata a suo nome. Il parco, che si trova dietro al cosiddetto Bronx, venne realizzato durante la giunta Raggi.

Qui, subito dopo la sua morte la comunità si è mossa per richiedere giustizia. Il 30 agosto, su petizione popolare, è stata richiesta la suddetta intitolazione e, sempre qui, dopo l'uccisione della ragazza, le cose sono cambiate. Lo raccontano i cittadini. "C'è molta rabbia e tristezza. Sono state dette tante cose sul quartiere. Noi vogliamo solo giustizia, per la famiglia e per Michelle stessa. Continueremo a ricordarla sempre e questo parco ne è la prova." racconta Antonietta Rocchetti, amica della famiglia di Michelle.

“L’intitolazione di un’area giochi alla memoria di Michelle Maria Causo deve rappresentare un punto di partenza nel percorso di sensibilizzazione, rivolto soprattutto alle giovani generazioni, contro la violenza in genere e di genere.” ha dichiarato Marco Giovagnorio, consigliere FdI del XIII, primo firmatario della mozione.

Inoltre, il Comitato Torrevecchia, tra le altre iniziative per richiedere giustizia, ha anche raccolto dei fondi per la realizzazione di un murales in sua memoria sulla facciata delle palazzine Ater dove la 17enne abitava e dove vive la sua famiglia. La richiesta è stata mandata in Regione.