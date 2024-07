Torresina 2: avviato il cantiere della vasca di laminazione

A Torresina 2 è partito il cantiere per la realizzazione della vasca di laminazione e delle relative condotte di scarico delle acque meteoriche. L’opera rientra nel progetto più di urbanizzazione di tutta l’area che i cittadini attendono da oltre 10 anni.

I lavori della vasca di laminazione, realizzati da Astral, si articoleranno in tre fasi. La prima, quella già avviata, riguarda la messa in sicurezza dell’area e la realizzazione della viabilità di cantiere per lo scavo che andrà a toccare gli 8 metri di profondità dove sarà collocata la vasca Successivamente si passerà alla realizzazione delle vasche di raccolta di prima pioggia e delle condotte di scarico, infine sopra la vasca di laminazione si costruirà rotatoria che servirà come snodo per una eventuale futura arteria viaria di collegamento tra Via Monte del Marmo e il GRA. Un lavoro importante e che sarà completato entro luglio 2025.

Al via dei cantiere era presente Maurizio Veloccia assessore all’Urbanistica di Roma che ha dichiarato: “A Torresina 2 circa 3000 residenti attendono da oltre 10 anni la realizzazione di queste opere. Questo intervento è l’ultimo di una serie che stiamo realizzando in collaborazione con Astral, per mantenere fede al nostro impegno di dotare finalmente questi quartieri delle infrastrutture necessarie. Penso a Monte Stallonara, Pian Saccoccia, Castelverde, Tor Vergata 2 e molti altri quartieri “interrotti”, per i quali abbiamo dovuto garantire un surplus di attenzione. Oggi, finalmente, a Torresina 2 ci sono oltre 10 milioni di fondi pubblici per le opere di urbanizzazione. Aspettiamo adesso che anche i consorzi dei costruttori e delle cooperative facciano la loro parte e collaborino positivamente nell'interesse del territorio”.

Come detto, la vasca di laminazione è il primo passo per il completamento delle opere di urbanizzazione nel Piano di zona Torresina 2. Per questo l’investimento di Astral è pari a 6,6 milioni di euro con il Dipartimento urbanistica che si sta adoperando per richiedere lo stanziamento di oltre 4 milioni di euro per i restanti interventi.

“Siamo felici per l’avvio dei lavori. Ringraziamo l’assessore Veloccia e i responsabili del dipartimento urbanistica, e dipendenti Astral. È un’opera importantissima per tutti i residenti” – è il commento a RomaToday di Massimo Paolini presidente del Comitato di Quartiere di Torresina.