Una svastica nel sottopassaggio di via Trionfale

Dopo le scritte nella sede del Partito Democratico di Balduina, un altro gesto vandalico e di estrema destra ha colpito il territorio del quattordicesimo municipio. Infatti una grande svastica è apparsa, nella giornata di mercoledì 19 maggio, nel sottopassaggio di via Trionfale, all’altezza di via Carini.

Un nuovo atto dunque di aggressione, questa volta non fisica, in un clima che a Roma si fa sempre più rovente vedasi i fatti di Colle Oppio e la denuncia degli studenti o lo sfregio al monumento che ricorda il luogo dove Giacomo Matteotti fu assassinato dai fascisti sulla via Flaminia.

Diversi cittadini si sono prontamente adoperati per la rimozione dello spregevole simbolo chiedendo anche l’intervento del municipio XIV. Agli uffici di Monte Mario inoltre si è richiesto il ripristino dell’illuminazione nel sottopassaggio, passo fondamentale per garantire il decoro e sicurezza all’area.

“Vi prego, non rassegniamoci, per una città migliore” – è l’appello dei cittadini preoccupati.