Studenti-ultras al Fermi per la fine dell'anno scolastico

Immagini di ordinaria follia arrivano dall'esterno dell'ITIS Fermi di via Trionfale 8737 quando in occasione della fine dell'anno scolastico gli studenti si sono trasformati in veri e propri ultras da stadio

La goliardia ha superato i limiti nella scuola della quattordicesimo municipio. Come diffuso da Welcome to Favelas gli studenti hanno lanciato fumogeni, botti e cantato cori da stadio e poco gradevoli verso il personale scolastico.

Una situazione spiacevole che ha richiesto l'intervento dei Carabinieri che si sono recati sul posto per allontanare i ragazzi diventati ultras.