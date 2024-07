Strada allagata e lesioni dell'asfalto a Torrevecchia. "Non si riesce nemmeno a entrare in casa"

Spreco d’acqua, strada allagata, lesioni al manto stradale e impossibilità dei cittadini di raggiungere con comodità le proprie case. “Io non posso entrare dal cancello pedonale di casa” – è il grido di una residente. Questa è la fotografia che arriva da via Simone Mosca dove da oltre due mesi una perdita d’acqua sta complicando e non poco la vita di chi lì ci abita.

Dal tubo della fibra sito all’altezza del civico 79 di via Simone Mosca da quasi tre mesi si registra una perdita d’acqua. Un problema di pressione a cui nessuno sembra riuscire a porre rimedio: “Abbiamo fatto solleciti, sono venuti gli operai con i loro macchinari ma non hanno concluso nulla. Anzi chiudono il guasto, ma non risolvono e l’acqua continua ad uscire”.

All’evidente disagio per i residenti si aggiungono altri problemi dovuti alla perdita. Infatti è alto il quantitativo d’acqua inghiottito dal terreno (registrato anche dal fatto che il tombino nelle immediate vicinanze non riesce più a raccogliere tutto il liquido) e i cittadini temono il cedimento del suolo e quindi la tragedia visto che la strada è molto trafficata da auto e mezzi pesanti. A questo si aggiunge il problema dello spreco di un bene prezioso e di chi dovrà pagare.

La situazione non è limitata soltanto a via Simone Mosca ma anche a diverse altre vie del quartiere con il problema che sembrerebbe derivare a monte di Torrevecchia. Altre segnalazioni di problemi simili, con fuoriuscita d’acqua dai tubi della fibra, arrivano infatti da via Celestina Donati all’altezza dell’incrocio con via Battistini e poi su via Fanny Tacchinardi angolo via Zigliara. Tutte zone in cui nel marzo 2023 si formò una maxi voragine, a causa proprio di un guasto alla tubatura dell'acqua.

Un problema che i cittadini chiedono di risolvere al più presto per evitare sprechi, disagi e tragedie.