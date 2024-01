La seconda edizone della maratona di letture "Leggere Fuori"

Sabato 2 marzo 2024 presso la Sala Basaglia, nel complesso del Santa Maria della Pietà, si terrà la seconda edizione di “Leggère fuori – Narrare altri mondi per la giornata internazionale dei diritti delle donne".

Dopo la prima edizione che ha avuto un grande seguito, l’evento completamente autofinanziate dalle due associazioni organizzatrici Casotto Monte Ciocci e Linearmente, vuole essere un momento di aggregazione culturale accendendo i riflettori sulle donne. L’iniziativa infatti precede l’8 marzo, giornata internazionale delle donne, e tramite la cultura vuole dare vita alla maratona letteraria dando spazio alla scrittura delle donne e voce ai brani che raccontino la loro forza, i loro successi e le future conquiste.

Per partecipare bisognerà scrivere contattare i due seguenti indirizzi mail:

- casotto.monteciocci@gmail.com

- info@linearmenteonlus.org

"il nostro impegno non si ferma di fronte agli orrori che quotidianamente abitano le cronache, crediamo che femminismo e transfemminismo siano gli strumenti per trasformare collettivamente la società. Torniamo alla ribalta per guardare la strada fatta finora e immaginare quella da segnare, insieme, con parole nuove, azioni rumorose, con rabbia e con amore. Ri-creare dal vivo un avvicendarsi di storie plurali, scritte da soggettività che troppo spesso non trovano cittadinanza o che raccontino tali soggettività, che nel mondo hanno lottato per l'autodeterminazione; è la base su cui stiamo realizzando una società dove possano convivere tutte le espressioni del sé. Saremmo felici se il giorno 2 marzo saranno nuovamente con noi attivestə, persone del mondo della letteratura, dello spettacolo, dell'associazionismo e amanti dei libri per dare vita alla seconda staffetta letteraria in un luogo a cui teniamo molto perché simbolo della libertà ritrovata" è il messaggio social sulla pagina del Casotto Monte Ciocci.