Scuola di via Taggia, stanziati 4,4 milioni per la manutenzione straordinaria

C’è anche l’Istituto Comprensivo “Alberto Sordi” di via Taggia a Torrevecchia tra i 4 progetti di fattibilità, approvati dalla Giunta capitolina, per un importo complessivo di circa 11 milioni di euro. Una notizia che le famiglie degli studenti che frequentano la scuola aspettavano ormai da sette anni, ovvero da quando erano cominciati i lavori per l’adeguamento sismico.



Scuola via Taggia, lavori per 4,4 milioni di euro



L’edificio, che nei mesi scorsi era stato seriamente danneggiato da un incendio, potrà finalmente tornare ad essere un luogo sicuro. I lavori di manutenzione straordinaria riguarderanno principalmente il risanamento e la riqualificazione energetica dell’edificio, con la rimozione di impianti e strutture, la realizzazione di pavimentazioni, controsoffitti e impianti elettrici. Si procederà con il montaggio di un nuovo ascensore e di infissi a risparmio energetico, la sistemazione delle aree esterne e della palestra, quest’ultima completamente distrutta dall’incendio di inizio anno. Si tratta del secondo stralcio di intervento per una spesa prevista di circa 4,4 milioni di euro, visto che il primo stralcio ha riguardato l’adeguamento sismico.



Scuola di via Taggia, una storia travagliata



Questa scuola ha avuto da sempre una storia travagliata. L’odissea comincia con i lavori di adeguamento sismico, di competenza del dipartimento Simu, partiti nel 2015 ma andati avanti tra mille difficoltà ed interruzioni.



Una svolta sembra arrivare nel 2017, con i lavori per l’adeguamento sismico che sarebbero dovuti terminare ad ottobre 2017. Invece, l’annata scolastica 17/18, si trasforma in un vero e proprio calvario per gli studenti, costretti a convivere con polvere e rumori. Altri, invece, erano stati trasferiti presso altre strutture. Gli interventi, nel dettaglio, prevedevano il rinforzo dei pilastri, la realizzazione di tre nuclei di irrigidimento, il rifacimento dei tetti dei due edifici e della palestra, il controventamento delle strutture.



Si arriva, quindi, a luglio 2019, ben oltre la data di fine lavori prevista per l’ottobre del 2017. La ditta che doveva portare a termine i cantieri viene dichiarata inadempiente e rimossa. Una situazione che ha prolungato ulteriormente i tempi dei cantieri.



Scuola dia Taggia, l’incendio distrugge la palestra



Il colpo finale viene sferrato ad inizio anno, poco prima della mezzanotte di sabato 1 gennaio. La scuola viene colpita da un incendio che ne devasta la palestra e danneggia il primo piano, già chiuso proprio perché interessato dai lavori di ristrutturazione. Il rogo ha solo il “merito” di far di nuovo puntare i riflettori sulla scuola, tanto che la vicenda dei lavori infiniti finisce in Parlamento. I fondi stanziati dalla Giunta capitolina sembrano essere l'ultimo treno utile per garantire alla scuola, e alle persone che la frequentano, un futuro certo e senza ulteriori brutte sorprese.