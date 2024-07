Scuola di via Taggia, lavori a rallentatore e tempi indefiniti. "Situazione inaccettabile"

Un cantiere, a rallentatore, a cielo aperto. Rabbia e sconforto, per "una ferita ancora aperta nel territorio". Così si mostra oggi a più di sette anni di distanza l’IC Alberto Sordi di via Taggia a Torrevecchia. La scuola infatti è chiusa dal 2016 e ad oggi la sua apertura è lontanissima e i lavori partono con grandi difficoltà nonostante i fondi (4,4 milioni di euro) stanziati nel 2022 dalla Giunta capitolina che ha approvato i progetti di fattibilità per l'istituto.

L’odissea della scuola di via Taggia

Nel 2015 nella scuola nel cuore di Torrevecchia sono iniziati i lavori di adeguamento sismico che sarebbero dovuti terminare nel 2017. Ma così non è stato, con la mancanza del vano ascensore, scala antincendio e coperture. Gli studenti hanno dapprima dovuto convinvere con polvere e rumori per poi iniziare un trasferimento verso altri istituti limitrofi. Nel 2019 un’altra svolta, in negativo. La ditta che doveva portare a termine il cantiere viene dichiarata inadempiente e rimossa, con i tempi che si allungano ancora. Nel 2022 un incendio devasta la palestra e danneggia il primo piano dell’istituto.

I prossimi passi

Stabilire una data sulla riapertura della scuola è impossibile. Da quanto emerso dalla recente commissione i lavori proseguiranno in tre fasi. La prima riguarderà l’adeguamento sismico che dovrebbe ripartire (si attende l’arrivo dei materiali, ndr) a luglio 2024 per poi a settembre procedere col collaudo. Successivamente ci sarà la parte della progettazione dell’efficientamento energetico. A questi si aggiunge la riqualificazione della palestra che rientra in un insieme di interventi a parte rispetto al resto della scuola e per cui si è in attesa ancora di un indennizzo (circa 800mila euro) da parte dell’assicurazione di Roma Capitale. Tutti interventi per cui ci vorrà diverso tempo che vuol dire anni.

“L’agonia della scuola di via Taggia continua. Dopo sette anni è inaccettabile lo stato che abbiamo trovato durante il sopralluogo nella scuola” – ha commentato Sandro Chinni capogruppo M5S e vicepresidente della commissione scuola nel municipio XIV al termine della commissine scuola.

“Come movimento 5 Stelle terremo il fiato sul collo e vigileremo affinché il Dipartimento metta tra le proprie priorità la scuola Taggia, le lungaggini di una burocrazia amministrativa non possono ricadere sulle spalle dei cittadini” – aggiunge Chinni a RomaToday. Il consigliere pentastellato del quattordicesimo municipio precisa: “Non attacco l'ammistrazione lcoale. I lavori dovevano e devono essere eseguiti dal Dipartimento Simu e non dal municipio, questo è bene sottolinearlo perché nonostante la volontà politica di riqualificare la scuola quanto prima, ad oggi i tempi sono ancora indefiniti"– dichiara il consigliere a RomaToday.