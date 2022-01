Dopo l'incendio la scuola di via Taggia arriva in Parlamento: "Serve ristrutturazione urgente"

"I lavori di ristrutturazione della scuola Alberto Sordi, in zona Torrevecchia di Roma, vanno completati in tempi rapidi". E' quanto ha chiesto, con un’interrogazione urgente al presidente del Consiglio, Mario Draghi, e ai ministri dell'Interno, Luciana Lamorgese, e dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, il deputato romano del Pd Andrea Casu.

La scuola di via Taggia: dai lavori infiniti all'incendio

La questione della scuola di via Taggia, quella dei lavori infiniti in parte distrutta da un incendio scoppiato la notte del 1 gennaio, approda dunque in Parlamento. Il rogo ha devastato la palestra e coinvolto anche il primo piano: così la comunità scolastica di Torrevecchia, in attesa della fine dei lavori già promessa “entro il 2017”, dovrà attendere ancora.

I lavori di ristrutturazione della scuola Alberto Sordi in Parlamento

“I lavori risultano finanziati per un importo pari a un milione e 200mila euro ma tali fondi non risultano correttamente impiegati e il termine dei lavori appare ampiamente superato. Inoltre- aggiunge - sono in corso attività d'indagine volte a stabilire le cause del rogo e non si esclude, al momento, l'origine dolosa dello stesso". Per l'esponente dem, "la vicenda ha provocato paura e preoccupazioni tra i residenti del quartiere che, oltre a patire il disservizio della mancanza della scuola, ciclicamente subiscono allarmanti conseguenze in termini di sicurezza riferibili, in massima parte, al protrarsi dei lavori di manutenzione oltre i tempi stabiliti". Nei mesi scorsi furti con addirittura le cucine della scuola portate via. Casu ha pertanto chiesto di accelerare i lavori di ristrutturazione al fine di evitare che "il cantiere non diventi un luogo di degrado e scarsa sicurezza per i cittadini della zona". C’è una scuola da restituire ai bambini di Torrevecchia.