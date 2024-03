Il futuro del parco di Torresina ancora senza custode

Venerdì 5 aprile 2024 presso il comprensorio di Santa Maria della Pietà (Piazza di Santa Maria della Pietà) si terrà una riunione riguardante il futuro del parco Zietta Liù di Torresina.

L’area, molto cara ai cittadini di quartiere, dopo essere stata abbandonata e vandalizzata è stata riaperta nel maggio 2021. A distanza di tre anni però il parco non ha ancora un gestore. Scaduta la convenzione di affido al CdQ Torresina che dal 2014 se ne era preso cura non è mai stato predisposto il bando per una nuova adozione. “Il parco è rimasto indietro, ma abbiamo fiducia nell’assessora Stefania Portaro” – spiega a RomaToday Massimo Paolini numero uno del comitato cittadino che si auspica che l’amministrazione attuale non segua l’esempio della precedente giunta.

La paura dei residenti è quella di restare nel dimenticatoio e di non avere più un’area giochi importante per decoro e socialità. Infatti il parco è aperto giorno e notte ma è spesso luogo di scene degradanti e incuria. “I soldi ci sono, spero che il parco venga messo a bando e riqualificato” – conclude Paolini.

L’assessora all’Ambiente del municipio XIV ad inizio anno aveva annunciato pubblicamente che il parco di Torresina sarà interessato dalla riqualificazione. L’appuntamento è dunque per il 5 aprile in cui si saprà di più sul parco giochi della Torresina.