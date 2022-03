A Bastogi nulla cambia. L'ex residence sopravvive tra muffe nelle case e letame nei garage

Nella palazzina E è scoppiata per l'ennesima volta la colonna di scarico. Il garage è una palude di letame a cielo aperto. Non è la prima volta e il pavimento inizia a infossarsi, con il pericolo che presto o tardi si apra una voragine. Disastri quotidiani nel comprensorio di Bastogi. Quattrocento famiglie residenti in case di edilizia pubblica al limite del vivibile. Sei edifici sulla collinetta di Torrevecchia, nel XIII municipio di Roma, che attendono da decenni interventi di manutenzione del Comune.

"Sono 30 anni che stiamo qua dentro e nessuno interviene se non per qualche passerella spot" commenta a RomaToday Paolo S., storico residente del complesso. "Da anni gli enti si rimpallano le competenze e noi restiamo appesi con la muffa in casa. Si tratterebbe poi di piccoli lavori da fare costantemente". Che però, dal momento che non sono mai stati fatti, si sono trasformati in un maxi intervento straordinario necessario per ripristinare un livello quanto meno di normalità. "Hanno rifatto solo di recente le caldaie" continua Paolo. Troppo poco.

Anni di abbandono

Aveva promesso cantieri, fondi ad hoc, continui monitoraggi dei lavori e anche un call center per i cittadini presso il dipartimento l'ex giunta di Virginia Raggi. Per lo più ci si è fermati alle promesse. Un abbandono che, a onor del vero, viene da lontano. Nel 2004, con apposita delibera di giunta, il Comune avviava un percorso per effettuare lavori di adeguamento dei palazzi parallelamente alla regolarizzazione degli assegnatari delle case. Un primo finanziamento da 2 milioni di euro arrivò nel 2007. Si cominciò con il rifacimento degli impianti nella palazzina A. Poi l'iter si è fermato, e di progetti e fondi si è solo parlato concludendo poco. Il risultato si vede in foto e video che i cittadini di Bastogi continuano a diffondere.

Il Comune in sopralluogo

Un quadro drammatico da oggi chiaro anche al Campidoglio del sindaco Gualtieri. "A Bastogi regnano degrado e abusivismo" commenta a RomaToday il presidente della commissione capitolina Casa e Patrimonio, il dem Yuri Trombetti, a margine del sopralluogo che si è svolto questa mattina all'interno dell'ex residence. Un tour dell'orrore, servito ai consiglieri, presenti insieme al capo gabinetto dell'assessore Tobia Zevi, Carlo Mazzei, a Risorse per Roma responsabile della manutenzione ordinaria e al comitato inquilini, per prendere visione della situazione. Infinite le criticità emerse.

Nuove promesse per Bastogi

Impianti elettrici bruciati, appartamenti andati a fuoco con famiglie che hanno murato le zone ancora ricoperte di fuliggine per isolarsi, allacci abusivi alla luce, cumuli di immondizia e rifiuti ingombranti ovunque, fognature allagate. "Per non parlare del fatto che su 550 appartamenti ci sono 550 bombole del gas, una situazione potenzialmente esplosiva, perché Italgas non ha mai proceduto all'allaccio" racconta Trombetti, che ora promette interventi. "Nel corso di questi cinque anni dobbiamo investire una cifra ingente per rifare tutti gli impianti di cinque palazzine su sei, perché una venne fatta ai tempi di Veltroni. Secondo me parliamo di una ventina di milioni di euro, ma al momento è una cifra ipotetica". Da fare nell'immediato, "una lettera al Prefetto per chiedere un intervento di ripristino della legalità: ci sono decine di famiglie abusive che non rispettano alcuna regola, mal sopportate da chi invece cerca di rendere migliore questo posto rimettendoci di tasca propria".

E poi ancora, "dobbiamo riscrivere il contratto di servizio con Risorse per Roma, spingendoli a essere più puntuali nella manutenzione. Anche il dipartimento politiche abitative ha le sue responsabilità: non ci sono più bandi attivi per la manutenzione del verde e la pulizia, dobbiamo farli ripartire. Infine, scriverò a Italgas chiedendo perché non si è proceduto all’attacco dell’impianto, essendo tutti gli alloggi predisposti". La risposta già si conosce, in realtà: l'azienda pretende i contratti di affitto, ma molti hanno occupato. "Parliamo però di situazioni di lungo corso che sarebbe ora, quando possibile, di regolarizzare" conclude Trombetti. Fatto questo, si dovrà pensare a come rianimare un luogo abbandonato dalle istituzioni. "È fondamentale tornare sul posto con eventi culturali e sportivi. Fino a quindici anni fa si faceva, Bastogi si presta anche bene, poi più nulla e soprattutto negli ultimi cinque anni è stato dimenticato".

A raccogliere da anni le istanze di Bastogi ci sono anche gli eletti in municipio XIII. Il parlamentino non è competente sul tema manutenzioni ma almeno fino a qualche anno fa gestiva un sportello dove confluivano le denunce dei residenti che poi venivano girate al Comune. Sportello che da qualche anno non esiste più. "Abbiamo provato a farlo reinserirlo nelle linee programmatiche della nuova giunta con un emendamento che però in aula è stato bocciato" commenta la capogruppo di Fratelli d'Italia in municipio Isabel Giorgi. "I cittadini non sanno a chi rivolgersi per le manutenzioni. Ci inviano centinaia di foto di abitazioni distrutte da muffe e infiltrazioni, è una vergogna. Dovrebbe esserci un fondo specifico dedicato a Bastogi, e chiarito una volta per tutte chi tra i vari dipartimenti è competente".