Pericolo amianto nel residence Bastogi. Esposto dei cittadini alla Asl

Fogne rotte, liquame ed escrementi sparsi a terra, un odore nauseabondo che dai garage, perennemente allagati, arriva fino a piani alti. E ora anche il rischio amianto, proveniente da una canna fumaria mai revisionata. Nel residence Bastogi, il più grande di Roma per l'emergenza abitativa, nulla cambia. Nonostante le tante denunce dei cittadini che abitano nel complesso di case popolari di Torrevecchia, spesso raccolte dal nostro giornale, nessuno si è ancora mosso per far partire lavori di riqualificazione all'interno degli alloggi. Nulla è stato loro comunicato a riguardo, nè dal Comune nè dal municipio.

Sei edifici, con all'interno 400 famiglie, che da decenni aspettano un intervento. Residenti, esasperati, che continuano a convivere con mura crepate che perdono acqua, cumuli di immondizia e rifiuti ingombranti ovunque, impianti elettrici che danno problemi. E, nella palazzina E, una vecchia canna fumaria che da anni non viene revisionata. Nelle altre cinque palazzine la stessa tipologia è stata recentemente sostituita. A riguardo gli abitanti, al civico 231 di via Giuseppe Piolti de Bianchi, hanno presentato un esposto alla Asl - che RomaToday ha potuto visionare - sottoscritto da 30 condomini, per capire se sia rivestita di amianto e se i 14 casi di tumori diagnosticati tra residenti dello stesso immobile siano un caso o possano essere in qualche modo legati all'eternit. "Ad avvisarci del pericolo sono stati direttamente i tecnici che hanno cambiato le altre canne fumarie" spiega Paolo Stinga, uno dei residenti della palazzina E.

A sinistra la vecchia canna fumaria, a destra quella nuova

A tentare di sollecitare la maggioranza sul tema, il consigliere della Lega Fabrizio Santori firmatario di un'interrogazione in Consiglio comunale, e il consigliere di FdI Marco Giovagnorio con una mozione presentata in XIII municipio. "Basta. Subito i bandi per la manutenzione ordinaria e straordinaria, subito la riapertura dello sportello del cittadino, subito attenzione alle famiglie in condizioni di maggiore fragilità e difficoltà economica. Basta promesse da campagna elettorale: fatti", tuona il consigliere Santori, pronto a inoltrare a sua volta una nota alla Asl per avere tutti i chiarimenti del caso sul rischio amianto.

"Abbiamo richiesto lo stanziamento di un fondo economico dedicato alla manutenzione edilizia di Bastogi e la possibilità di promuovere un intervento di riqualificazione dell'intero complesso residenziale di Bastogi richiedendo, eventualmente, l'ausilio delle istituzioni nazionali e regionali" spiega poi il consigliere Giovagnorio. "Va ripristinato lo sportello del cittadino, utilizzando eventualmente modalità di comunicazione digitale, per ricevere, filtrare ed inoltrare le segnalazioni, provenienti dalla cittadinanza, rispetto alle richieste di manutenzione edilizia".