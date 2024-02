La raccolta fondi per la pizzeria di Torresina distrutta dall'incendio

“Siamo profondamenti grati a tutti. Noi lavoriamo e viviamo qui, sapevo che ci volevano bene ma non fino a questo punto. Grazie davvero di cuore, siamo una famiglia”. Sono le parole di Valentina proprietaria di Pizza 105, lo storico locale di Torresina in cui ieri è scoppiato un incendio, rivolte alla comunità del quartiere che si è subito stretta attorno all’amata pizzeria.

Valentina e suo marito hanno aperto Pizza 105 il 14 febbraio del 2007, e da allora sono diventati un punto di riferimento della zona. All’indomani del 17esimo anniversario la tragica notizia. “Stavamo facendo il trasloco perché avevamo comprato casa. Doveva essere il giorno più bello della nostra vita” – dice a RomaToday Valentina – “I gestori del bar vicino ci chiamano e ci avvertono che della canna fumaria in fiamme, del fumo. Arrivati abbiamo visto i nostri 17 anni di sacrifici andati in fiamme e non sappiamo ancora cosa è successo”.

La comunità si è subito stretta affianco ai due offrendo aiuto e il Comitato di Quartiere Torresina ha lanciato una raccolta fondi. Questo il messaggio: “Aiutiamo Pizza 105. Purtroppo come ben saprete un pezzo di storia del nostro quartiere è andato a fuoco, i loro titolari ci hanno visto crescere e hanno visto cambiare il quartiere in tutti questi anni, due persone che a noi stanno molto a cuore. Per questo stiamo organizzando una raccolta fondi per aiutarli a riapartire al più presto, chiediamo la collaborazione di tutto il quartiere e di tutta la loro clientela o comunque di tutte le persone che possono aiutare anche con un minimo di contributo”. Sono già oltre i 3mila euro i soldi raccolti. Qui il link per la donazione.

“Grazie di cuore a tutti” – ringrazia la titolare della pizzeria – “Ci stiamo riboccando le mani e per riaprire e fare una mega inaugurazione per tutti. Siamo una famiglia”.