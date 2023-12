"Alla carta regalo ci pensiamo noi”: i punti di raccolta nel municipio XIV

Dal 27 dicembre al 7 gennaio in occasione dell’iniziativa di Ama e Comieco “Alla carta regalo ci pensiamo noi”, nel municipio XIV saranno attivi tre speciali punti di raccolta di carta e cartone.

L’evento inquadrato nel contesto di potenziare il servizio di raccolta di carta e cartone durante il Natale, prevede che i cittadini che porteranno questi rifiuti nei punti AMA indicati riceveranno un biglietto numerato col quale potranno partecipare ad una lotteria. In palio nell'estrazione finale 100 buoni spesa, per 100 vincitori, dal valore di 100 euro messi in palio da Comieco.

L’iniziativa vedrà punti AMA sparsi in tutta la Capitale. Nello specifico nel quattordicesimo municipio i punti di raccolta sono tre. Ecco dove trovarli: