Inaugurata la prima panchina Viola di Roma di sensibilizzazione sull'epilessia

Presso il Comprensorio del Santa Maria della Pietà è stata installata, in occasione della Giornata Viola (martedì 26 marzo, ndr) la prima Panchina Viola a Roma di sensibilizzazione sull’epilessia.

L’installazione rientra all’interno del progetto “Metti in panchina l’epilessia” che punta a promuovere la conoscenza della patologia e il superamento del pregiudizio associato. L’iniziativa è stata promossa dalla Lega Italiana Contro l’Epilessia (LICE), il municipio XIV, l’ASL Roma 1 e l’Associazione Atelier del Possibile.

Il presidente del municipio XIV Marco Della Porta presente all’inaugurazione ha dichiarato: “Si tratta di un progetto dal forte valore simbolico che abbiamo voluto realizzare in un luogo altrettanto simbolico come il Santa Maria della Pietà che vogliamo trasformare nell’epicentro socioculturale del quadrante nord-ovest della città attraverso i tanti progetti culturali e di rigenerazione urbana che stiamo mettendo in campo in questi mesi”. dichiara il Presidente Marco Della Porta.

Sulla panchina è presente una targa con la scritta "Metti in panchina l'Epilessia" e un QR Code che inquadrato da smartphone darà informazioni utili sulla patologia.