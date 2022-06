Pedonalizzazione largo Millesimo, slitta l'inizio dei lavori

I lavori per la pedonalizzazione di largo Millesimo non partiranno lunedì 20 giugno. Lo fanno sapere a RomaToday dall’assessorato alla mobilità del comune di Roma, che sta seguendo ormai da settimane le procedure per l’avvio dell’opera.

Pedonalizzazione largo Millesimo, nessuno stravolgimento

“Personalmente – ha spiegato Patanè - ho preso l’impegno davanti alla commissione e ai comitati di rivedere e migliorare il progetto iniziale. Il dipartimento sta recependo tutte le indicazioni arrivate dal municipio, nell’ottica di superare quelle criticità che sono state evidenziate. Abbiamo quindi deciso di concedere ancora qualche altro giorno per accogliere delle modifiche ma non possiamo permetterci di stravolgere totalmente il progetto”.

Si sono tenute diverse commissioni sul tema della pedonalizzazione di largo Millesimo. In particolare, in quella che si era svolta l’11 giugno era emerso il problema relativo alla particella 2527, interessata dai lavori. Questo piccolo pezzo di strada, che si trova davanti al parco attualmente presente, è infatti privato. In caso di ricorso da parte del proprietario del terreno, hanno sottolineato i contrari all’opera, i lavori si potrebbero fermare o non partire per niente. Poi sono state evidenziate le criticità relative ad eventuali riduzione di parcheggi, sia durante che al termine delle operazioni di pedonalizzazione. Nel corso di quella commissione, durante la quale si era detto che i cantieri sarebbero stati inaugurati il 20 giugno, l’assessore Patanè si era detto disponibile ad effettuare delle modifiche al progetto. Si tratterebbe, però, di dettagli e non di cambiamenti radicali, come invece vorrebbe qualcuno.

Pedonalizazione largo Millesimo, ecco l'area di intervento

L’area di intervento interessa il tratto di via di Torrevecchia, dall’attraversamento pedonale in corrispondenza del numero civico 156 fino all’intersezione con via Vallebona, largo Millesimo, esclusa la parte pedonale più a ridosso dei fabbricati del fronte est, il tratto di immissione di via Millesimo e l’attestamento di via Moneglia a nord del largo.

Pedonalizzazione largo Millesimo, le preoccupazioni dei commercianti

Ci sono poi anche abitanti e, soprattutto, diversi commercianti, preoccupati dalla pedonalizzazione. Gli esercenti temono di veder ridotta la loro clientela a causa dei cantieri ed hanno poi timore di eventuali ripercussioni negative, dovute alla riduzione dei posti auto nella zona.

Pedonalizzazione largo Millesimo, i favorevoli

Ovviamente non c’è solo chi è contrario a questa opera. Per alcuni abitanti della zona, la pedonalizzazione rappresenta un’occasione per tutto il quartiere ed un’opportunità per i commercianti. Questi ultimi sono preoccupati soprattutto dalla carenza dei posti auto. Il Laboratorio Torrevecchia, che aveva partecipato alla stesura del progetto durante la consiliatura Marino, ha assicurato che i parcheggi non diminuiranno, ma anzi aumenteranno perché, da progetto, dovranno essere reperiti in numero anche superiore nelle zone limitrofe.