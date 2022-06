Pedonalizzazione largo Millesimo, lavori al via il 20 giugno

Parziali modifiche ma nessuno stravolgimento del progetto né, tantomeno, il suo stop. È questo l’esito della riunione congiunta delle commissioni mobilità e trasparenza del comune di Roma Capitale tenutasi per discutere del progetto di pedonalizzazione di largo Millesimo a Primavalle. Un progetto pensato dalla giunta Raggi e che sta suscitando disappunto tra gli abitanti della zona, in particolare i commercianti.

Durante la riunione delle due commissioni è intervenuto anche l’assessore ai lavori pubblici di Roma Capitale Eugenio Patanè il quale si è detto disponibile ad ascoltare proposte di emendamento e, eventualmente, a chiedere un rinvio dei lavori. La pedonalizzazione, in ogni caso, ci sarà. Inoltre, durante l’incontro, l’attuale amministrazione ha sottolineato come il progetto sia stato ereditato dalla giunta Raggi e che la zona, in futuro, sarà interessata dalla realizzazione della fermata della linea A della metro, proprio su largo Millesimo. I tempi, però, sono strettissimi visto che i lavori dovrebbero cominciare il 20 giugno, sempre che non arrivino diffide e ricorsi al Tar.

Pedonalizzazione largo Millesimo, cosa prevedono i lavori

L’intervento, come si legge nella relazione generale dello stesso, prevede principalmente la realizzazione di una nuova superficie rialzata in corrispondenza dell’area attualmente carrabile di largo Millesimo andando così a costituire un’unica superficie rialzata, perlopiù pedonale, dal fronte est, dove si trovano le superfici sistemate a verde e l’edicola, fino al fronte sud antistante la chiesa di San Cipriano. Per consentire l’immissione di via Millesimo su via di Torrevecchia è prevista una corsia rialzata in prosecuzione dell’attuale asse di via Millesimo che attraversa tutto il piazzale e a protezione delle aree pedonali adiacenti la corsia sono previsti due filari di dissuasori. Gli stessi dissuasori sono previsti anche lungo il nuovo ciglio che costeggia via di Torrevecchia al fine di evitare una possibile sosta illegale sull’area pedonale. Al fine di garantire l’accesso carrabile alla chiesa alcuni dissuasori sia lungo la suddetta corsia che lungo via di Torrevecchia saranno rimovibili.

Pedonalizzazione largo Millesimo, le preoccupazioni dei commercianti

Sul piede di guerra i commercianti della zona. L’area ha già carenza di parcheggi ma a preoccupare veramente sono i cantieri per la realizzazione del marciapiede rialzato. È ovvio che i lavori renderanno ancora più difficoltosa la circolazione, scoraggiando quindi potenziali acquirenti che avrebbero certamente dei problemi nel posare la loro automobile.

Pedonalizzazione Largo Millesimo, una particella privata può far saltare tutto

Tra le novità più importanti emerse durante la commissione c’è quella relativa alla particella 2527, interessata dai lavori. Questo piccolo pezzo di strada, che si trova davanti al parco attualmente presente, è infatti privato. “Non si può fare un intervento straordinario se non c’è il consenso da parte della proprietà – spiega a RomaToday il consigliere di Fratelli d’Italia Stefano Oddo, presente insieme ad altri durante la riunione- gli uffici dipartimentali ci hanno confermato che l’area in oggetto è privata. Abbiamo sottoposto questo problema all’assessore Patanè perché, se si eseguono dei lavori su un’area privata, basta una diffida per farli saltare”.

Oddo insieme ai rappresentanti del Consorzio Stradale Torrevecchia, presente anch’esso durante la riunione, chiederanno modifiche sostanziali al progetto. “Anche la ditta che ha vinto l’appalto vuole sapere quello che deve fare. Sono abbastanza fiducioso sul fatto che il progetto possa essere sospeso in autotutela altrimenti qualcuno provvederà a fare una diffida con conseguente ricorso al Tar. Una situazione analoga l’avevamo vissuta con piazza Sabbioneta a Selva Candida. Uscì fuori che i sedini stradali erano privati ed il progetto è saltato”.



La proposta è semplice: “Bisogna rinviare l’inizio dei lavori, concertare un nuovo progetto con cittadini, commercianti e consorzio e partire con un nuovo progetto per non perdere i soldi stanziati. Lunedì 13 giugno si terrà una nuova assemblea con il Consorzio Torrevecchia alla quale parteciperò ed insieme decideremo come muoverci. Voglio poi aggiungere – conclude Oddo – che questo atto nasce il 31 maggio 2016 sotto l’amministrazione Pd targata Barletta. L’indicazione politica della pedonalizzazione, portata avanti dai 5 Stelle, nasce comunque da una proposta dei dem”.