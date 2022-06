Largo Millesimo, i cittadini protestano contro la pedonalizzazione

Negozianti e cittadini in piazza per chiedere lo stop ai lavori di pedonalizzazione di via largo Millesimo, un progetto pensato ed approvato nel 2019 e che vedrà la luce nelle prossime settimane. Lavori che, a detta di chi protesta, verranno realizzati senza aver interpellato o informato gli abitanti della zona.

Attualmente il largo è suddiviso in due parti ben distinte. La prima completamente carrabile e priva di qualsiasi manufatto occupa la porzione ad ovest, proprio di fronte la chiesa di San Cipriano e adiacente via di Torrevecchia, mentre la parte più ad est è occupata da superfici pedonali, o sistemate a verde, dove sono presenti anche un’edicola e una fontanella.

L’area di intervento interessa il tratto di via di Torrevecchia dall’attraversamento pedonale in corrispondenza del numero civico 156 fino all’intersezione con via Vallebona, largo Millesimo, esclusa la parte pedonale più a ridosso dei fabbricati del fronte est, il tratto di immissione di via Millesimo e l’attestamento di via Moneglia a nord del largo.

Relazione Generale largo Millesimo-2

Pedonalizzazione largo Millesimo, cosa prevede l’intervento

L’intervento, come si legge nella relazione generale dello stesso, “prevede principalmente la realizzazione di una nuova superficie rialzata in corrispondenza dell’area attualmente carrabile di largo Millesimo andando così a costituire un’unica superficie rialzata, perlopiù pedonale, dal fronte est, dove si trovano le superfici sistemate a verde e l’edicola, fino al fronte sud antistante la chiesa di San Cipriano. Per consentire l’immissione di via Millesimo su via di Torrevecchia è prevista una corsia rialzata in prosecuzione dell’attuale asse di via Millesimo che attraversa tutto il piazzale e a protezione delle aree pedonali adiacenti la corsia sono previsti due filari di dissuasori. Gli stessi dissuasori sono previsti anche lungo il nuovo ciglio che costeggia via di Torrevecchia al fine di evitare una possibile sosta illegale sull’area pedonale. Al fine di garantire l’accesso carrabile alla chiesa alcuni dissuasori sia lungo la suddetta corsia che lungo via di Torrevecchia saranno rimovibili”.

Largo Millesimo, la protesta dei cittadini

Sta sostenendo la protesta di cittadini e commercianti di largo Millesimo il consigliere di Fdi Stefano Oddo, membro della commissione urbanistica. “Abbiamo saputo dell’imminente inizio di questi lavori circa 10 giorni fa – spiega a RomaToday il consigliere – si tratta di un progetto dipartimentale pensato nel 2019 secondo le indicazioni del Movimento 5 Stelle. In municipio non è mai stato fatto nessun tipo di passaggio, né nella vecchia né nella nuova amministrazione se non la scorsa settimana. Anche io sono stato contattato da alcuni commercianti della zona e mi hanno informato loro di quanto stesse accadendo”.



Venerdì 3 giugno è stata convocata la commissione urbanistica proprio a largo Millesimo, con la presenza di tutti i commercianti e i cittadini: “i commercianti hanno spiegato quanto questo intervento andrà a colpire le loro attività -riprende Oddo - Questo luogo non è mai stato una piazza e ci sono soprattutto negozi di prossimità. C’è preoccupazione perché non c’è stata mai stata condivisione da parte dell’ex amministrazione. Il municipio non era stato coinvolto a livello di opposizione. Ho potuto recuperare un verbale di una vecchia conferenza dei servizi nel quale si leggeva che l’ex assessore alla mobilità dell’epoca Valeria Pulieri ne era a conoscenza”.

Largo Millesimo, chiesta la sospensione in autotuela

Dopo l’incontro con i cittadini, la commissione urbanistica del XIV municipio si è confrontata anche con il dipartimento e Roma Servizi per la mobilità, il soggetto incaricato di portare avanti l’intervento. “Ci hanno detto che i lavori andranno avanti. La mia idea, che ho anche proposto, è quella di sospendere il progetto in autotutela e intanto rifarne un altro di concerto con abitanti e commercianti. Servono delle modifiche al progetto soprattutto per garantire i posti auto”.

Inoltre c’è preoccupazione perché i lavori dovrebbero durare quattro mesi: “Largo Millesimo aveva un capolinea, la clinica privata Valle Fiorita e la scuola Taggia. Ora tutte queste cose, che portavano persone nel quartiere, non ci sono più. I cantieri – conclude Oddo - e la futura pedonalizzazione potrebbero essere il colpo finale ai danni dei commercianti, già penalizzati dalla crisi economica e dalla pandemia”.