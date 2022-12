"Iniziano i lavori e sparisce lo scarico merci": è ancora polemica sula pedonalizzazione di largo Millesimo

“Sono iniziati i lavori ed è sparito uno dei due spazi dedicati al carico e scarico merce previsti dal progetto”. Così la pedonalizzazione di largo Millesimo, che già nel corso dell’estate scorsa aveva spaccato il quartiere di Torrevecchia, torna a far discutere. Tra le proteste dei commercianti preoccupati che la pedonalizzazione potesse ripercuotersi negativamente sul flusso di clienti diretti nei loro negozi e il favore dei comitati che avevano partecipato alla stesura del restyling di largo Millesimo all’epoca del sindaco Marino, il progetto era stato modificato in corso d’opera per andare incontro alle esigenze del territorio.

La pedonalizzazione di Largo Millesimo

“Adesso invece, in seguito ad una nota firmata da due consiglieri e inviata a Roma Servizi per la Mobilità, il carico e scarico merci richiesto dai negozianti e che serve loro per lavorare è sparito lasciando posto a due rastrelliere ed un albero” - tuona il consigliere di Fratelli d’Italia in Municipio XIV, Stefano Oddo. Lo stallo per la sosta dei furgoni di rifornimento merce sarebbe stato cancellato per un problema tecnico. Ma i commercianti di largo Millesimo insorgono, così come pure l’opposizione municipale di centrodestra.

A Largo Millesimo sparisce un carico e scarico merci

“Il progetto è stato stravolto per la terza volta nel giro di due mesi, senza tenere conto delle richieste di chi largo Millesimo lo vive tutti i giorni. La sparizione del carico e scarico merce si porta dietro un tema politico e di opportunità: come può - si chiede Oddo - la nota di due consiglieri, che quindi hanno scavalcato commissioni e giunta, avere tale risvolto su quanto realizzato nella piazza? Su questo ho fatto quattro interrogazioni alla Giunta del presidente Della Porta, ma non mi è stata data risposta”. Per questo largo Millesimo, a gennaio, potrebbe approdare nella commissione Trasparenza del Comune. Intanto il consigliere comunali Stefano Erbaggi ha già presentato un’interrogazione in Campidoglio.