Largo Millesimo, la pedonalizzazione un'occasione per il quartiere

Non c?è solo chi protesta o chi vorrebbe fare dei lavori diversi. In merito alla pedonalizzazione di largo Millesimo a Torrevecchia, oltre ad alcuni commercianti spaventati dai lavori che dovrebbero partire il 20 giugno, c?è chi accoglie con sollievo ed ottimismo quanto ci si appresta a fare nel quartiere.



Pedonalizzazione largo Millesimo nasce sotto la consiliatura Marino



L?associazione ?Laboratorio Torrevecchia? ha scritto alla nostra redazione rivendicando un ruolo importante avuto durante l?ideazione e la progettazione dei lavori di pedonalizzazione. Il progetto ?parte dall?idea di realizzare una più ampia riqualificazione di quella parte del quartiere Torrevecchia, proposta dal Laboratorio Torrevecchia durante la conferenza urbanistica svolta nel corso della consiliatura Marino e promossa, nello specifico, dall?allora assessore Caudo. Tale proposta di massima prevedeva la costruzione di un centro polifunzionale sul terreno comunale sito tra via Montebruno e via Millesimo, la pedonalizzazione di via e largo Millesimo e la realizzazione di percorsi protetti di raccordo con il Santa Maria della Pietà e Monte Ciocci ed il centro città attraverso il parco lineare?. In seguito l?idea è diventata qualcosa di più concreto, prima un progetto architettonico e poi, sotto l?amministrazione Raggi, un progetto esecutivo.



Pedonalizzazione largo Millesimo, il commercio ne beneficerà



Il Laboratorio Torrevecchia interviene quindi sulle proteste dei commercianti della zona: ?I commerciati spesso sono contrari alle ipotesi di pedonalizzazione e regolamentazione della sosta. È stato così anche in altre zone di Roma. Dal Tridente al Babbuino, dal Pigneto al p.le Anco Marzio, fino ad Ostia Lido. E come accaduto in quei quartieri, sono destinati a doversi ricredere, perché riqualificare i territori significa dare lustro e decoro a tali luoghi, accrescerne la frequentazione, farli divenire spazi di passeggio e, con lo stazionamento di clienti ed avventori, dare nuova linfa alle attività commerciali aumentandone la redditività?.



I parcheggi saranno più di prima



Uno dei dubbi principali degli esercenti riguarda i parcheggi. Hanno paura di quello che accadrà durante i cantieri e che, in futuro, la pedonalizzazione possa andare a togliere diversi posti auto: ?I parcheggi, poi ? certamente importanti ? non diminuiranno, ma anzi aumenteranno perché, da progetto, dovranno essere reperiti in numero anche superiore nelle zone limitrofe. Ciò non di meno è certamente utile verificare se vi siano proposte che possano risultare migliorative del progetto e consentire, al contempo, di tenere in considerazione le legittime esigenze del quartiere tutto?.



Sull?umore generale del quartiere l?associazione è certa: ?la maggioranza dei cittadini della zona è felice di vedere riqualificati i territori in cui vive e, attraverso ciò, riuscire a migliorare la loro qualità della vita?.