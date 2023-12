Olmi abbattuti a Torrevecchia

Nel quattordicesimo municipio continuano i lavori di sfalcio e messa in sicurezza delle alberature. I lavori riguarderanno il verde nelle scuole e nelle strade. Nella giornata di martedì 19 gli interventi hanno riguardato la scuola materna Camilla Ravera (via Camilla Ravera) nel quartiere Lucchina. In corso altri interventi di diserbo in via della Riserva Grande, Selva Candida.

Altre operazioni invece riguardano gli alberi a Torrevecchia. Gli olmi presenti in via di Torrevecchia, angolo via Trionfale, sono stati abbattuti perché malati. “Le piante saranno sostituite” - fa sapere Stefania Portato assessora all’ambiente del municipio XIV.