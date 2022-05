Municipio XIV, approvati i progetti per la manutenzione straordinaria di via Pietro Gasparri e via della Balduina

La giunta del XIV Municipio ha approvato il progetto definitivo per l’avvio di due cantieri per effettuare una ristrutturazione straordinaria di due importantissime strade del territorio, via Balduina e via Pietro Gasparri. Per la prima sono stati stanziati circa un milione e 300 mila euro mentre per la seconda un milione e mezzo di euro. Si tratta di lavori assolutamente necessari per sistemare delle strade che presentano da tempo buche ed avvallamenti.

Non si tratterà però di semplici interventi di riasfaltatura. Entrambe le strade saranno interessate da opere complesse che prevedono l’impegno di diversi specialisti. Si procederà al calcolo e alla progettazione di nuovi sistemi idraulici di raccolta e smaltimento delle acque di piattaforma stradale. Inoltre sono previsti lavori per l’eliminazione delle barriere architettoniche e la verifica delle alberature presenti. Queste ultime saranno interessate anche da studi fitostatici e fitosanitari per una eventuale messa in sicurezza.

Via Gasparri e via della Balduina, c'era il rischio di perdere i finanziamenti

“Abbiamo chiesto agli uffici, e li ringrazio per questo, uno sforzo per raggiungere i livelli di progettazione necessari per non perdere i fondi – spiega a RomaToday l’assessore ai lavori pubblici ed urbanistica Giuseppe Strazzera – nonostante le urgenze che ci sono state, in maniera particolare il grande tema del Pnrr”.

Strazzera spiega poi quali saranno le tempistiche: “Siamo al progetto definitivo, ora dobbiamo affidare quello esecutivo e poi indire la gara per i lavori. Questo porterà via diverso tempo ma, ripeto, era importante mantenere il finanziamento e questo obiettivo è stato raggiunto. Pietro Gasparri è un’arteria importante di Primavalle, che sarà interessata anche da un intervento di rigenerazione urbana sul patrimonio ERP. Per via della Balduina andremo ad intervenire sul tratto da Madonna del Cenacolo alla Piazza. Rinnoveremo completamente queste strade con un pacchetto stradale importante ed un’attenzione particolare per la gestione delle acque meteoriche”.