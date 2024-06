Poesie e messaggi per Michelle: il liceo Gassman ricorda la giovane uccisa a Primavalle

Il Liceo Gassman non dimentica Michelle. Infatti in occasione della fine dell’anno scolastico gli ex compagni e gli studenti della scuola del quattordicesimo municipio hanno infatti ricordato la 17enne uccisa a coltellate da un suo coetaneo lo scorso 28 giugno 2023 a Primavalle.

Non gavettoni e giochi, nemmeno attacchi stile ultras, ma tutta la scuola dalle studentesse agli studenti fino al personale scolastico ha fatto cerchio per ricordare la ragazza. Tutti si sono recati al Parco Dominique Green dove con momenti di silenzio, striscioni (“Mai più vittime nei nostri quartieri”), letture di poesie e lancio simbolico di palloncini con messaggi (“Ci manchi”, ndr) hanno dedicato un pensiero a Michelle per il primo anno scolastico trascorso senza di lei.

"Un momento di grande tenerezza e grande dolore negli occhi dei compagni e compagne di classe di Michelle. Come Istituzione Municipale abbiamo garantito la presenza per ricordare questa tragedia senza senso e portare la nostra vicinanza alla comunità scolastica sostenendo con forza l'encomiabile lavoro delle professoresse e dei professori che vivono quotidianamente il liceo" - ha commentato a RomaToday Andrea Montanari Presidente della commissione scuola del municipio Roma XIV Monte Mario presente all'iniziativa del Gassman.