Al parco ciclopedonale nasce la nuova area fitness all'aperto

Una nuova area fitness è a disposizione dei cittadini del quattordicesimo municipio. Parliamo di quella sul parco ciclopedonale all’ingresso di via Monfortani a Torrevecchia aperta al pubblico. Si tratta di un'opera di riqualificazione nel segno della continuità dell'amministrazione municipale dopo le aperture delle aree sportive di Parco di via Allievo (Monte Mario) e di viale Gandin (Palmarola-Selva Candida).

L’area un tempo abbandonata è stata riqualificata con l’istallazione sia di attrezzature sportive sia con diversi giochi per i più piccoli dallo scivolo al castelletto con percorso, in modo da creare uno spazio di ritrovo per gli sportivi ma anche per tutte le famiglie del territorio. Una riqualificazione simile è già in corso per l'area ludica a Largo Cervinia (Balduina),

Marco della Porta presidente del municipio XIV ha commentato così l’apertura dello spazio: “Le nuove aree fitness del Municipio stanno diventando un importante luogo di aggregazione per persone di tutte le età: giovani, famiglie con i loro bambini, anziani e soprattutto per i tanti sportivi che amano allenarsi all’aria aperta”.

“Questi interventi promuovono l’inclusione sociale e la pratica dello sport anche in luoghi non convenzionali in piena coerenza con gli obiettivi CONI relativi al ruolo dei municipi nello sviluppo dello sport” dichiara il Fiduciario Coni Lazio del Municipio XIV Dario Barberini.