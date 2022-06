Fosso delle Campanelle: cresce il fronte del no al progetto di riqualificazione

C’è un’area verde che si estende per circa 33 ettari tra Torrevecchia ed il vecchio complesso di Santa Maria della Pietà su cui la città metropolitana ha deciso di avviare un contestato progetto di “riqualificazione ambientale”.

La storia della valle

L’area in questione è nota come “Valle Fontana” ed è lì che si sviluppa il “Fosso delle Campanelle”. Il corso d’acqua consente da circa 60 anni l’irrigazione di orti urbani che, in passato, sono stati impiegati anche per la terapia dei pazienti ospitato nell’allora ospedale psichiatrico di Santa Maria della Pietà. Quell’area, di proprietà dell’ex Provincia, rappresenta una sorta di polmone verde per il territorio, soprattutto per merito dei cittadini, di ogni età, che si prendono cura dei relativi orti.

Un corridoio naturalistico

Il progetto della Città Metropolitana, già andato a bando, prevede delle modifiche nell’attuale configurazione degli orti ed una serie di altri interventi che finirebbero, ha segnalato il gruppo d’intervento giurirido per “ modificare radicalmente il fosso delle Campanelle”. “L’area è un vero e proprio pezzo di natura rimasto ancora sostanzialmente integro dentro l’area urbana” ha ricordato Stefano Deliperi, il presidente del Gruppo d’intervento giuridico (Grig) - il contesto della Valle e delle vallecole laterali rappresenta un lembo superstite di Agro Romano e costituisce un vero e proprio corridoio naturalistico e paesaggistico tra la Riserva naturale dell'Insugherata e le aree verso sud/sud-est verso la Tenuta Massara e il Parco agricolo di Casal del Marmo”.

La difesa del fosso

In difesa dell’attuale assetto si sono già schierati il WWF di Roma e della Città Metropolitana e centinaia di cittadini, che hanno firmato una sottoscrizione contro il progetto dell’ex provincia che, oltre a parcellizzare gli orti attualmente esistenti, prevede anche la creazione di percorsi attrezzati che, secondo gli ortisti, non sarebbero adeguati alle caratteristiche del contesto naturalsitico, visto che ad esempio verrebbero dotati d’impianti d’illuminazione.

L'accesso agli atti

“Stop alle ruspe e via libera al buon senso” ha commentato Stefano Deliperi che, nel ricordare che “l’area è comunque tutelata con vincolo paesaggistico ed ai sensi del vigente piano territoriale paesistico del Lazio” e che “pertanto il progetto dev’essere assoggettato al preventivo procedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A.” il 24 giugno ha presentato con il gruppo d’intervento giuridico una specifica istanza di accesso civico.

La replica del municipio

Replica alle critiche il vicepresidente del XIV Municipio Enrico Sabri. Contattato da RomaToday, Sabri si è soffermato soprattutto sulla questione relativa all’attuale strada sterrata che attraverso il parco. Questa, secondo il progetto, verrà raddoppiata ed asfaltata. “Il progetto spiega come ci siano le condizioni minime per far passare le ambulanze e le macchine grazie alla nuova strada – dice Sabri - quello che dicono gli ortisti contraddice nella pratica quello che hanno fatto. Ci sono sversamenti di mattonelle e bitume, fatti dagli ortisti stessi, per coprire le buche del percorso naturale. Non solo gli ortisti, anche le persone che ci abitano sono spesso intervenute”. Il vicepresidente del municipio XIV ha sottolineato anche un altro aspetto. “L’area è meno curata di quello che sembra, ci sono delle baracche dove vivono anche bambini. Il progetto ha altri problemi che stiamo cercando di risolvere interfacciandoci con la provincia. La strada, però, non è uno di questi – ha puntualizzato Sabri – La naturalità del luogo non verrà toccata dalla realizzazione di questa arteria ”.