Il Fosso delle Campanelle diventerà "area protetta"

Il Fosso delle Campanelle diventerà un parco naturale per evitare, ora e in futuro, qualsiasi intervento di urbanizzazione. Il sindaco della città metropolitana di Roma, Roberto Gualtieri, ha avviato, con decreto metropolitano, la procedura di trasformazione della zona. Una risposta che arriva dopo le numerose critiche che si sono sollevate negli ultimi mesi in merito al destino degli ortisti e dell’area verde.

Dopo le polemiche delle ultime settimane in merito al futuro dell’area meglio nota come “Valle Fontana”, arriva quindi questo “colpo di scena”, confermato a RomaToday dalla stessa Città Metropolitana. È stata inoltre avviata una serie di iniziative per la riqualificazione ambientale e valorizzazione naturalistica dell’area, con il coinvolgimento e la sensibilizzazione delle amministrazioni pubbliche, ed azioni di tutela del Fosso delle Campanelle e di tutela per gli orti storici della Valle Fontana in corso di realizzazione.

L’area di Valle Fontana

L’area in questione è nota come “Valle Fontana”, dove si sviluppa proprio il Fosse delle Campanelle. Il corso d’acqua consente da circa 60 anni l’irrigazione di orti urbani che, in passato, sono stati impiegati anche per la terapia dei pazienti ospitati nell’allora ospedale psichiatrico di Santa Maria della Pietà. Molti ospiti dell’ex manicomio, dopo la sua chiusura, hanno continuato a coltivare quegli orti, rimanendo in un limbo giuridico fino ai giorni nostri.

La Città Metropolitana ha deciso di avviare, su questi 33 ettari di terreno tra Torrevecchia e il Santa Maria della Pietrà, un progetto di “riqualificazione ambientale” che, secondo i detrattori, rappresenterebbe l’ennesima “colata di cemento”. WWF Roma, la Lipu e semplici cittadini hanno già espresso la loro contrarietà al progetto. Anche il consigliere capitolino del Movimento 5 Stelle, Paolo Ferrara, si è unito al coro di voci contrarie, minacciando anche di presentare un esposto in procura.

Secca la replica della consigliera delegata al patrimonio di Città Metropolitana, la dem Cristina Michetelli, e il consigliere delegato all'ambiente, Rocco Ferraro, della Lista civica Gualtieri, i quali affermano, in una nota, che “il progetto è stato consegnato dalla giunta Raggi all'amministrazione Gualtieri a procedura completata e con già espletata la gara per la selezione della impresa esecutrice. Gli uffici in questi mesi non hanno potuto far altro che concludere il contratto con il soggetto vincitore e dare l'avvio ai lavori, per non incorrere nelle penali di legge e per non perdere il finanziamento dello Stato, circostanza questa che avrebbe determinato un evidente danno”.