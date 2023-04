Un micro bosco di 40 piante nel parco dedicato a Nicholas Green

Quaranta piante, tra alberi ed arbusti, sono stati piantati in una “cella” di 900 metri quadrati. E’ il secondo atto del progetto “Forest for Rome” che nel 2022 è stato lanciato dal Campidoglio, in quell’occasione con il contributo di Arsial.

La microforestazione urbana

Per la ripresa delle piantumazioni è stato scelto il parco dedicato al ricordo di Nicholas Green, in via di Torrevecchia. E’ lì infatti che l’amministrazione ha deciso di creare un modulo di “microforestazione urbana” finalizzato a ad abbattere le emissioni di CO2 e particolato. Per riuscire in questo duplice obiettivo sono stati piantati 25 alberi, tra cedri, querce da sughe ed albizie, ed alcuni arbusti da fiore per stoccare anidride carbonica. L’amministrazione ha calcolato che inizialmente saranno in gradi di stoccare 81 km l’anno poi, quando raggiungeranno l’età adulta, potranno dare un contributo molto più significativo, pari a 34mila kg l’anno di anidride carbonica.

Le piante scelte

La scelta delle tipologie vegetazionali ha privilegiato, inoltre le specie autoctone e quelle più adatte alle diverse caratteristiche dei suoli, al paesaggio e al microclima. Tra i criteri fondamentali per i diversi modelli di impianto la capacità di fissazione del carbonio e di filtraggio delle polveri, la riduzione del rumore, la velocità di accrescimento e la longevità, le specie sempreverdi, la compatibilità delle dimensioni delle radici in caso di prossimità di strade, la resistenza alle fitopatie e agli agenti inquinanti, la tossicità di foglie e frutti, la resistenza al vento, la capacità di adattamento a suoli degradati.

I prossimi boschetti urbani

“Inauguriamo oggi il primo degli otto nuovi moduli di microforestazione urbana diffusa che con il progetto Forest for Rome stiamo portando in tutti i territori. Le prossime inaugurazioni riguarderanno un’area in Via Isacco Artom nel Municipio XII e a Colli Aniene in via Igino Giordani nel Municipio IV – ha dichiarato Sabrina Alfoni, l’assessora all’ambiente di Roma Capitale –Seguirà la messa a dimora in tutti i municipi, otto ora e i prossimi cinque nell’arco dell’autunno/inverno, partendo da aree in cui la qualità dell’aria è più critica, con livelli di traffico elevati o dove la percentuale di verde fruibile deve essere incrementata”.

Il lavoro per rendere Roma più verde

“La scelta delle aree per i boschi urbani ha, tra le altre priorità, quella della prossimità con le sedi delle scuole, affinché possano usufruirne dei benefici e stimolare momenti di educazione ambientale sull’importanza delle azioni di cura della città e sui temi della biodiversità e della sostenibilità ambientale. La città diventa più verde, da oggi questo nuovo piccolo bosco interagisce con la città e con gli altri interventi di costruzione e ricostruzione del verde cittadino, dai corridoi ecologici alle piantumazioni del Pnrr, costruendo di fatto in città un’infrastruttura verde che agirà su tutto il tessuto urbano”. Interventi utili anche al raggiungimento di ambiziosi obiettivi, come quello della neutralità climatica entro il 2030, visto che la Capitale è tra le 100 “Climate-Neutral and Smart Cities” che hanno aderito alla missione “Horizon Europe”.

Nel parco é stata sistemata anche una targa. Contiene un QR Code che riporta al sito del Comune di Roma, dove si possono trovare le informazioni sul progetto Forest for Rome e l’aggiornamento dei territori, man mano che vengono messe a dimora le piante. Per ora i boschi sono due, l’altro si trova in via delle Vigne, nel municipio XI. Ed è stato piantato all’inizio di giugno del 2022.

“Sono davvero orgogliosa che questa mattina nel Municipio 13 abbiamo presentato la microforestazione urbana del progetto Forest for Rome al parco Nicholas Green. Abbiamo scelto questo parco perché è all’interno di un quartiere densamente urbanizzato e perché con la messa a dimora di oltre 40 tra piante ed arbusti contribuiremo nel quartiere Torrevecchia a restituire aria pulita e a mitigare le temperature – ha commentato la minisindaca Sabrina Giuseppetti, che ha ringraziato l’assessorato per “progetti come questo” che “faranno la differenza in termini di vivibilità e qualità dell’aria dei nostri quartieri”.