Installate due nuove panchine arcobaleno. "Simboli di valori universali"

Nei pressi del Padiglione 13 del Santa Maria della Pietà sono stati installante due panchine arcobaleno in occasione della Giornata internazionale contro l'omolesbotransfobia.

L’iniziativa svolta dallo Sportello LGBTQIA+ del municipio 14, in collaborazione con il Centro di Aggregazione Giovanile del municipio XIV Street14CAG, rientra nelle attività dell’amministrazione municipale come simbolo di inclusione e civiltà rivolte a tutta la comunità.

“I colori dell’arcobaleno sono colori esclusivi della comunità LGBTQIA+ ma rappresentano tutte le persone in quanto simboli di valori universali” - spiega a RomaToday Olimpia Troili assessora ai Trasporti, Mobilità Sostenibile e Pari Opportunità e Sport del municipio XIV.

Le panchine arcobaleno dunque diventano simbolo di lotta alla discriminazione. “La lotta ai pregiudizi è un tema di civiltà e inclusione che non riguarda soltanto singole comunità ma tutti i cittadini come deve essere In un paese civile. Le differenze ci sono ma non vanno negate come non va negata a qualunque persona la libertà di essere se stesso” – conclude l’assessora Troili.