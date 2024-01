Donna cieca inciampa su monopattino abbandonato e si frattura entrambe le mani

Quaranta giorni di prognosi. Questa è quello che attende la signora Patrizia, donna non vedente di 68 anni che ad inizio anno è stata vittima di un incidente mentre camminava lungo via Trionfale. Ne dà notizia sulla propria pagina facebook l'Unione italiana ciechi e ipovedenti

La donna passeggiava col suo bastone all’altezza della Circonvallazione Trionfale verso la fermata dell’autobus quando è andata incontro ad un monopattino elettrico abbandonato sul marciapiede. Cadendo la signora Patrizia si è fratturata entrambi i polsi con la 68enne curata al pronto soccorso del Santo Spirito adesso ha entrambe le mani ingessate.

A RomaToday sullo spiacevole incidente è intervenuto Giuliano Frittelli presidente dell’Unione italiana ciechi e ipovedenti di Roma che denuncia l’accaduta e chiede più controlli, rispetto e severità. “Serve maggiore attenzione per chi usa il monopattino nel riguardo degli altri e poi maggiore attenzione da parte di chi deve sanzionare coloro i quali non parcheggiano nelle aree apposite questi mezzi. A Roma nonostante le direttive, i monopattini vengono lasciati ovunque”.

Per combattere la sosta selvaggia nei marciapiedi nella Capitale da novembre 2023 sono entrate in vigore delle nuove regole. I mezzi, secondo regolamento, vanno parcheggiati negli stalli autorizzati e in uso alle società affidatarie del servizio Lime, Bird e Dott. Se il monopattino non sarà lasciato nelle zone individuate dal Comune il servizio verrà considerato ancora attivo e così l’utente continuerà a pagarne l’utilizzo. Inoltre fra le nuove regole c’è l’obbligo di fotografare il parcheggio a fine noleggio. Per chi non rispetterà queste norme creando pericolo, degrado e intralcio al traffico scatterà la multa.