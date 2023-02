Dopo oltre 40 anni addio al centro sportivo Nadir. Al suo posto arrivano le palazzine

Il centro sportivo Nadir ha chiuso i battenti. Ad oltre quarant’anni dalla sua fondazione, lo storico impianto di Torrevecchia ha dovuto rinunciare a proseguire l’attività. Troppi i debiti accumulati per una struttura all’interno del quale tre generazioni di romani si sono succeduti.

Le cause della chiusura

“Abbiamo pagato a caro prezzo i mesi di chiusura del Covid, la recessione economica, le bollette – ha raccontato Amelia Franco – e purtroppo non abbiamo ricevuto alcuna forma di aiuto. Le iscrizioni sono calate e, di conseguenza, anche le entrate mentre sono rimasti tanti costi da sostenere. La proprietà ha così deciso di vendere” ha precisato la signora Franco che, dall’inizio degli anni 2000, ha gestito l’impianto sportivo.

Il dispiacere dei residenti

La rinuncia al Nadir rappresenta una perdita importante per tutto il quadrante. Centinaia sono stati i commenti lasciati dai residenti al post che, chi gestiva l’impianto sportivo, ha lanciato sulla relativa pagina facebook. Chi vi aveva lavorato ha definito il Nadir “una seconda famiglia, una seconda casa”. Chi, da utente, lo aveva frequentato ha parlato di un “simbolo per il territorio” e di una “dolorosa rinuncia” perché, dietro ai cancelli ora chiusi “aleggiano i bei ricordi vissuti”.

Oltre 40 anni di storia

Nel Nadir, inaugurato nel 1978, decine di migliaia di romani hanno potuto beneficiare della sala pesi, dei corsi di karate, nuoto e pallanuoto, subacquea, solo per citare alcune delle tante attività svolte al civico 62 di via Bonfiglio. Prima del Covid nell’impianto, che tesserava “un migliaio di iscritti”, ha dichiarato l’ormai ex gestore, lavoravano una trentina di persone, tra istruttori ed operatori.

La chiusura prolungata causata dal nuovo coronavirus, sommati ai costi energetici e ad un generalizzato calo delle iscrizioni si è dimostrato fatale. “Negli ultimi anni si vedeva che le persone avevano meno soldi ed infatti se prima al Nadir s’iscrivevano intere famiglie, nell’ultimo periodo molti genitori rinunciavano a tesserarsi per consentire almeno ai figli di iscriversi” ha spiegato la signora Amelia Franco.

Le palazzine al posto del centro sportivo

La decisione di chiudere l’impianto è ormai stata presa. “Abbiamo pubblicato il post dopo che la proprietà aveva firmato il rogito” ha fatto sapere la signora Franco, una sorta d'istituzione nel mondo sportivo di Torrevecchia. Cala quindi il sipario. Al posto del Nadir arriva un nuovo complesso residenziale: trenta appartamenti di varie metrature, distribuite tra “due palazzine immerse nel verde”si legge nell'annuncio immobiliare. Tutto legittimo. Resta però il rimpianto, per chi vi ha trascorso tanti anni, per un posto che ormai, ufficialmente, non c’è più.