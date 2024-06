Da Ottavia a Torrevecchia, trenta attraversamenti pedonali e 2 black point. Ecco il piano per la sicurezza stradale

All’interno della politica della sicurezza stradale dettata dal Comune, nel municipio XIV partiranno nei prossimi mesi diversi interventi legati a degli incroci pericolosi.

Nel quattordicesimo sono stati individuati due Black Point (incroci pericolosi): Via Monfortani all’ingresso della Pista Ciclabile e Via Trionfale all’ingresso dell'Istiuto Fermi. Qui si sta procedendo alla progettazione della messa in sicurezza, con anche un potenziamento dell’illuminazione, per diminuirne la pericolosità e garantire l'incolumità dei cittadini.

“Dopo gli interventi già realizzati agli ingressi delle scuole di Via Assarotti a Monte Mario, Via Gianbattista Soria a Primavalle e alla Pablo Neruda di Via Casal del Marmo, prosegue la nostra progettazione per provare a migliorare la sicurezza in prossimità degli istituti scolastici” – ha commentato a RomaToday il presidente del municipio XIV Marco Della Porta.

Infatti oltre ai Black Point già individuati nel territorio si sta lavorando alla messa in sicurezza di ben 30 attraversamenti pedonali individuati al termine di un lavoro congiunto fra le commissioni dei lavori pubblici e trasporti (preseduta dal consigliere De Santis) e della mobilità sostenibile (preseduta dal consigliere Giustozzi).

Nel dettaglio i primi interventi riguarderanno il doppio attraversamento in prossimità di Via della Stazione di Ottavia sia lato ingresso Stazione sia lato Via Casal del Marmo e su Via Trionfale altezza Via Monte Arsiccio. Questi serviranno il flusso di bambini e famiglie che raggiungono le scuole Besso e Bertolotti dell’Istituto Comprensivo Ottavia. A questi si aggiungono quello a Via Eugenio di Mattei in prossimità dell’ingresso del Santa Maria della Pietà e quello su Via Torrevecchia all’altezza di Via Simone Mosca.