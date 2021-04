Torresina ritrova il suo parco: ad aprire e chiudere (per ora) ci pensano i vigili

Il quartiere di Torresina ha ritrovato il suo parco, lo Zietta Liù: l’unico giardino, con area ludica, a disposizione del quartiere. Dopo settimane di chiusura le famiglie della periferia del Municipio XIV potranno così tornare ad utilizzare il parchetto che nel frattempo è stato completamente riqualificato.

Lavori di riqualificazione al parco Zietta Liù di Torresina

“Gli interventi realizzati dal Municipio hanno riguardato l'area giochi dedicata ai bambini con la riparazione o la sostituzione dei giochi rotti e il rifacimento della pavimentazione antitrauma. Si è intervenuti riparando e riqualificando anche la recinzione di legno circostante. E' stato ripristinato l'impianto di illuminazione e realizzato un impianto di irrigazione di ultima generazione automatizzato e regolabile anche da remoto. E' stato rimosso un campo di bocce che, da controlli fatti, è risultato essere stato realizzato senza nessuna autorizzazione. E' stata verificata la stabilità statica del gazebo ligneo al cui interno sono state ancorate a terra le panchine in modo che non vengano impropriamente spostate. Sono stati inoltre rinnovati i giochi inclusivi nel piccolo parchetto prospiciente, in modo da garantire a tutti una piena fruizione dell'area” - ha fatto sapere il presidente della Commissione Lavori Pubblici, Alessandro Volpi.

Il parco di Torresina rimasto senza custodia per due anni

Un parco, lo Zietta Liù, tempo fa finito in un vortice di polemiche. Si perchè scaduta la convenzione di affido al Comitato di Quartiere Torresina, che dall’anno dell’apertura (2014) se ne era preso cura, il Quattordicesimo non ha mai predisposto il bando per una nuova adozione che potesse garantirne custodia e manutenzione. Non c’è nemmeno oggi tanto che, come era stata annunciata già due anni fa, il Municipio XIV “redigerà a breve una manifestazione d'interesse volta all'individuazione di associazioni o cittadini disponibili per garantire l'apertura/chiusura del Parco”. Nel frattempo tale servizio sarà svolto dalla Polizia Locale.

“Già dopo pochi minuti dalla riapertura le prime famiglie con bambini sono entrate per usufruire di uno spazio pubblico importantissimo per il quartiere e adesso completamente rinnovato” - rileva Volpi. Qualche critica dal Comitato di Quartiere Torresina: “La cittadinanza - scrivono - è stata lasciata all'oscuro dell'inaugurazione”.