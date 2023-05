Nel municipio di Raggi i grillini si spaccano: sfiduciato il capogruppo

E' crisi nel Movimento Cinquestelle di Monte Mario. Il consigliere Sandro Chinni ha inviato alla presidenza dell'aula e alla direzione del XIV municipio una comunicazione nella quale ritira il voto di preferenza espresso nei confronti dell'altro portavoce, Michele Menna, capogruppo nel parlamentino di via Battistini.

Il consigliere grillino sfiducia il capogruppo

Una decisione singolare, quella presa dal portavoce nel territorio dell'ex sindaca Virginia Raggi, perché arriva a oltre un anno e mezzo dall'insediamento del nuovo consiglio a maggioranza Pd. Alle elezioni amministrative di settembre 2021, Michele Menna era candidato alla presidenza, dopo cinque anni nelle vesti di assessore ai lavori pubblici e urbanistica della giunta Campagna. Ottenuti 1.280 voti, Menna è entrato in consiglio insieme a Chinni (177 preferenze), assumendo quindi il ruolo di capogruppo del M5S.

La lettera inviata alla presidenza del consiglio municipale

Chinni, infermiere, candidatosi senza successo alle "regionarie" lo scorso gennaio, nella missiva protocollata il 30 maggio scrive: "Con la presente il sottoscritto revoca la volontà manifestata a inizio consiliatura e comunicata il 24 novembre 2021 di nominare Michele Menna quale capogruppo - si legge - e richiede contestualmente l'avvio delle procedure per l'individuazione del nuovo Presidente del gruppo consigliare del M5S". E subito dopo si autocandida "preannunciando il proprio voto a favore del sottoscritto qualora si debba procedere d'ufficio in via residuale".

"Ci stanno pensando i portavoce comunali"

RomaToday ha contattato Sandro Chinni, ma ad oggi non ha rilasciato dichiarazioni per spiegare la decisione che, di fatto, rappresenta un atto di sfiducia nei confronti del capogruppo e crea una spaccatura. Dal canto suo, Menna al nostro giornale riferisce pochissime parole: "Non ho ancora parlato col mio collega - ha detto -. Ci stanno pensando i portavoce comunali. Non sapevo nemmeno di questa lettera, io non l’ho ricevuta".