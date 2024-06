"Scuole in campo": all'Octavia presentato il progetto di sport e inclusione per gli studenti del territorio

Ad ottobre nel campo dell’Astrea Calcio (via Giuseppe Barellai) si terrà “Scuole in Campo” l’iniziativa che vedrà coinvolte gli undici istituti comprensivi del quattordicesimo municipio.

“Un nuovo progetto che mette al centro le nostre scuole e utilizza lo sport come eccezionale strumento di inclusione e di incontro per i nostri ragazzi. Anche attraverso momenti come questi cerchiamo di costruire una grande alleanza per il bene comune del nostro territorio” – ha commentato Marco Della Porta presidente del municipio XIV.

Il progetto presentato presso l’IC Octavia (via Giuseppe Mazzatinta) vedrà ragazze e ragazzi sfidarsi in giochi e attività sportive (partite di calcio, pallavolo, ecc) all’aperto all’insegna del divertimento, inclusione e riscatto sociale. Gli studenti inoltre dovranno creare uno slogan e una bandiera che identifichi la propria scuola durante la manifestazione.

Obiettivo dell’evento è quello di rafforzare la rete territoriale, l’alleanza educativa e la coesione sociale nel territorio.