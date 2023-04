La materna da un anno senza forno: quello nuovo (finalmente) arriva ma è incompatibile

Un anno senza forno, poi finalmente l’arrivo di quello nuovo ma con un’amara sorpresa: installazione impossibile a causa dell’incompatibilità con gli impianti esistenti. Succede alla scuola dell’infanzia ‘C’era una volta’, in zona Monte Mario. Dopo mesi di reclami da parte delle famiglie e delle addette alla mensa, gli alunni della materna sono ancora costretti a rinunciare ad una parte del menù. I piatti la cui preparazione è prevista al forno li non possono essere cucinati. Bisogna provvedere in altro modo.

La scuola di Monte Mario da un anno senza forno

“E’ l’ennesima dimostrazione di un’amministrazione che oltre a non conoscere il territorio non riesce a mettere in funzione un forno” - commenta il capogruppo di FdI in Municipio XIV, Stefano Oddo. La cucina, non l’unico problema della materna di Monte Mario. “Dopo sei mesi dalla richiesta di riqualificazione siamo ancora in attesa di un intervento rispetto alla pavimentazione sconnessa e la sistemazione dei giochi rotti nell’area esterna. Oltretutto - lancia l’allarme l’esponente del centrodestra locale - questa scuola sarà oggetto di lavori, ma nessuno sa dove finiranno i bambini”.

L'impegno del Campidoglio sulle mense scolastiche

Intanto per le pietanze al forno dovranno aspettare, chissà quanto ancora. Una questione quella delle attrezzature di lavoro non idonee ed inefficienti che nei mesi scorsi ha accompagnato la protesta di cuoche e addette alle mense scolastiche comunali: migliaia di lavoratori, e perlopiù lavoratrici, costretti a destreggiarsi in “cucine da incubo”, nelle quali spesso manca anche l’acqua calda. Forni e lavastoviglie rotti, spremiagrumi inadatti così come i bollitori.

Il Comune prova a correre ai ripari con la consegna di nuove strumentazioni per le cucine di alcune scuole della città. “Migliorare il servizio di refezione sia rispetto ai piccoli utenti, sia rispetto ai lavoratori e alle lavoratrici, è una delle promesse che vogliamo mantenere, su cui siamo impegnate come assessorato e come commissione, insieme alla presidente Carla Fermariello” - ha detto l’assessora alla Scuola di Roma Capitale, Claudia Pratelli. “Si tratta infatti di un servizio strategico, con una fondamentale valenza educativa, grazie al quale si garantisce il tempo pieno e insieme si consente a tutti i bambini e le bambine di fruire di un pasto completo ed equilibrato, ancora più prezioso per coloro che provengono da contesti di povertà economica e alimentare. Uno strumento prezioso di contrasto alle diseguaglianze, insomma, che a Roma, tra le pochissime città italiane, è ancora svolto con le cucine all'interno delle strutture scolastiche, dove vengono preparati ben 154.000 pasti al giorno direttamente dalle cuoche e dai cuochi. Con questi numeri e con questo impatto sulla città - ha concluso l’assessora - il nostro impegno deve necessariamente essere quello di favorire processi di ammodernamento e di costante manutenzione delle strutture e delle attrezzature. Un lavoro che per troppo tempo non è stato messo tra le priorità amministrative. Anche in questo modo vogliamo segnare una svolta e costruire comunità, con la scuola al centro".