Santa Maria della Pietà, al via lavori per il parcheggio: li arriverà la navetta per gli utenti 

Al via i lavori per la realizzazione del parcheggio di scambio ai margini del complesso Santa Maria della Pietà. Un’importante infrastruttura per il quadrante di Monte Mario e per i pendolari della linea Fl3 Roma-Viterbo.

Monte Mario, posti auto verso uffici e linea Roma-Viterbo

L’intervento consiste nella riqualificazione e valorizzazione del parcheggio pubblico esistente, realizzato in occasione del Giubileo del 2000, con recupero dello stato dei luoghi, l’eliminazione del degrado urbano e il miglioramento della qualità paesaggistica.

“Gli uffici di Città Metropolitana hanno elaborato un progetto per la ridefinizione degli stalli di sosta per le vetture, l'allestimento di un'area verde, la realizzazione di impianti adeguati per l'abbattimento delle barriere architettoniche. Un lavoro di collaborazione con il Municipio XIV che ci ha suggerito di creare uno spazio di sosta riservato ad una navetta bus per l'utenza del complesso di Santa Maria della Pietà” - ha scritto in una nota Teresa Zotta, Vice Sindaco della Città Metropolitana di Roma Capitale.

Nel parcheggio di scambio di Monte Mario, in via Sebastiano Vinci, sarà inoltre realizzato anche un sistema di videosorveglianza utile a mantenere il decoro urbano.

Un parcheggio per gli utenti del Santa Maria della Pietà

“Questi lavori interessano un'area fondamentale per la corretta fruizione del Santa Maria della Pietà. L'area finalmente riqualificata - ha sottolineato il presidente della Commissione Lavori Pubblici del XIV, Alessandro Volpi - potrà essere utilizzata in tutta sicurezza dai cittadini che devono usufruire dei servizi pubblici presenti dentro il complesso e all'aumento dei posti auto disponibili corrisponderà una stretta sulla possibilità di ingresso all'interno del Parco”.