Monte Mario, favelas e discariche con affaccio sul Tribunale

Contatori dell’elettricità e dell’acqua decadenti e divelti, manufatti abbandonati trasformati in insediamenti abusivi, intorno rifiuti di ogni genere gettati nel verde della riserva naturale. Sono queste le condizioni della collina di Monte Mario, quella che affaccia su Trionfale e sul Tribunale di Roma. Uno sfacelo più volte segnalato dai residenti della zona e dai comitati di cittadini.

La riserva di Monte Mario tra favelas e discariche

“Non è più possibile procrastinare la bonifica della collina di Monte Mario, una delle aree più preziose e interessanti nel panorama delle riserve naturali non solo del Lazio, ma dell’intera penisola. Le numerose denunce dei cittadini, che si sono succedute negli anni, non hanno raggiunto fino ad ora l’obiettivo di riportare ordine e riqualificazione in uno dei più importanti polmoni verdi di Roma Nord” - tuona Paola De Vecchis, presidente del Comitato Trionfalmente 17.

Le segnalazioni dei cittadini: "Disastro sociale e ambientale"

“Quello che preoccupa, oltre l’aspetto ambientale, è il possibile danno alla salute dei cittadini che, da troppo tempo, percorrono i sentieri ignari della presenza di amianto e di materiali, che dovrebbero al più presto essere rimossi da chi quella salute deve rigorosamente tutelare. Non meno inquinanti sono i materiali che circondano la favela sotto i cavalcavia della Panoramica, vicino alle Preture. Un girone dantesco caratterizzato da baraccopoli, stracci e feci umane. Un problema soprattutto di carattere sociale, che non può essere ignorato dall’amministrazione di una capitale europea. Di sicuro - conclude De Vecchis - i cittadini non demorderanno, non abbandoneranno a se stessa la sorte di Monte Mario.”

La collina di Monte Mario in condizioni "inaccettabili"

Condizioni “inaccettabili” per il consigliere regionale della Lega, Daniele Giannini, che chiede per il parco recinzioni e chiusura notturna. “Per vigilare su questa riserva naturale di pregio, di competenza regionale, i guardaparco dovrebbero garantire una presenza costante e massiccia in modo tale da garantire la fruizione del parco in modo sicuro ai tanti cittadini che intendono godere dell'area verde. Occorrono anche più controlli da parte delle forze dell'ordine, tra cui anche la Polizia Locale di Roma Capitale, perché non è più possibile tollerare scene di questo tipo. L'ente Roma Natura, così come la Regione Lazio, di cui fa parte, si svegli dal torpore e - esorta Giannini - attivi ogni mezzo necessario per ridare dignità a una delle riserve naturali storiche più belle della nostra città".