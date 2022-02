Dal Campidoglio sì a riqualificazione Santa Maria della Pietà: “Sarà polo benessere e servizi”

La giunta capitolina ha approvato il protocollo di intesa con regione Lazio, Asl, città metropolitana e municipio XIV per il proseguimento degli interventi di riqualificazione del comprensorio Santa Maria della Pietà e del relativo patrimonio immobiliare.

Sì alla riqualificazione del Santa Maria della Pietà

Il protocollo nasce per assicurare la prosecuzione della riqualificazione del complesso di Monte Mario attraverso la realizzazione degli interventi previsti, garantire la partecipazione e il coinvolgimento dei cittadini e valorizzare la sinergia istituzionale tra tutti gli attori coinvolti, anche attraverso l’accesso a specifici bandi del Pnrr.

Il Santa Maria della Pietà polo benessere e servizi

“E’ un accordo importante perché permette di proseguire il percorso di sinergia tra le varie istituzioni per il recupero e la valorizzazione dell’ex ospedale psichiatrico. Un compendio straordinario che sta diventando una vera e propria città pubblica del benessere, con servizi socio-sanitari, spazi di cultura e di aggregazione e sedi di servizi pubblici” - ha commentato l’assessore all’Urbanistica di Roma Capitale, Maurizio Veloccia. “Con le risorse del Pnrr anche Roma Capitale farà finalmente la sua parte contribuendo alla riqualificazione di diversi padiglioni e alla sistemazione dello straordinario parco monumentale, restituendo un gioiello alla città di Roma”.

I finanziamenti del Pnrr per Monte Mario, Corviale e Tor Bella Monaca

Si perchè proprio il Santa Maria della Pietà - insieme a Tor Bella Monaca, Tor Vergata e Corviale - sono le aree urbane in cui la giunta di Roma Capitale vuole individuare le progettualità da candidare per ricevere i finanziamenti del Pnrr, linea progettuale “Piani integrati – M5C2 – investimento 2.2” che passano attraverso la città metropolitana. I tre ambiti di intervento sono stati scelti per le loro caratteristiche, idonee a costituire un volano per la rigenerazione del tessuto sociale, economico e ambientale di riferimento e perché già interessati da processi di partecipazione e progettualità avviati. Come appunto quello del Santa Maria della Pietà tra uffici municipali e padiglioni della Asl pronto a diventare una vera e propria centralità urbana, polo del benessere e dei servizi ai cittadini.