Riqualifica e messa in sicurezza del sagrato: il piano per Piazza Guadalupe

Messa in sicurezza, un’area ludica e la riqualifica della piazza. Questi sono gli interventi che riguardano Piazza Guadalupe a Monte Mario, inserita all’interno di un progetto di ampio respiro di Società Giubileo.

“È un nuovo progetto che prevede la riqualificazione piazza Guadalupe così come richiesto all’unanimità dal consiglio municipale e dai tanti cittadini del territorio” – è il commento di Giuseppe Strazzera assessore ai lavori pubblici del municipio XIV.

L’area rientra infatti nell’intervento di riqualifica, con fondi giubilari, dei sagrati delle periferie di Roma e quello di piazza Guadalupe è uno dei più grandi di tutto il quattordicesimo municipio.

Secondo quanto appreso da RomaToday, i tempi del progetto sono ancora sconosciuti con le tempistiche che sono in mano a Società Giubileo. Quello che si sa è che i lavori serviranno per la messa in sicurezza dell’accesso alla Chiesa Nostra Signora di Guadalupe e che sarà realizzata un’area ludica per i più piccoli all’interno della piazza pedonalizzata.