"No strade no fogne": la rabbia dei cittadini di Torresina 2

I problemi a Torresina 2 sono tanti e i cittadini sono stanchi. La rabbia dei residenti per la zona i cui problemi fra strade e servizi primari scarseggiano è tanta e nel week-end appena passato, è stata visibile a tutti con delle scritte apparse sulle lamiere dei cantieri.

I problemi della zona

Torresina 2, area del municipio XIV vicina a Monte Mario e Torrevecchia, è un piano di zona (B44, nato nel 2002 e con diverse varianti apportate nel corso degli anni) incompleto da oltre 10 anni. Sporcizia, strade dissestate e incomplete con caos per traffico, fogne e illuminazione questi i tanti problemi dell’area e le diverse opere mancanti che condizionano la vita dei circa 3mila residenti della zona sempre più stanchi.

“No strade no fogne”

La rabbia dei cittadini è esplosa lo scorso sabato 16 marzo. Infatti sui bandoni del cantiere di Torresina 2 sono apparse le seguenti scritte: “No strada, No fogne”, “Non comprate qui”. Messaggi di tensione, stanchezza e anche d’aiuto lanciati da qualche residente che chiede l’intervento della pubblica amministrazione per risollevare la situazione dell’area.

Nel giro di poche ore, le scritte sono state cancellate da un operaio del cantiere. “Non è che cancellando le scritte si risolvono i problemi”, è il commento del Comitato di Quartiere di Torresina- “Pur cancellandole cancellarle è fatica e vernice sprecata. È evidente, che se si mandano a cancellare le scritte, evidentemente qualcuno ha qualche nervo scoperto". Il CdQ di Torresina che fin dagli albori si interessò ai lavori di Torresina 2 spiega: “Da quanto ci risulta, visti gli ultimi atti del Dipartimento PAU, il Comune di Roma ha fatto la sua parte, ma quello che adesso manca, è l’atto amministrativo della firma della convenzione da parte dei costruttori”. Da quanto raccolto da RomaToday l'iter burocratico riguardante la pubblica amministrazione è stato superato senza intoppi e adesso (da tempo,ndr) la palla passa ai costruttori. "La gente è davvero stanca. Non si può vivere in queste condizioni. Non c'è manutenzione, non ci sono strade ma solo cantieri, ed è pericoloso" - ci confessa Massimo Paolini del CdQ di Torresina - "Non sappiamo perché i costruttori non completino le opere. Il Comune ha fatto il suo".

Una fotografia non felice del disagio dei residenti di Torresina 2 adesso sempre più stanchi e che iniziano a mostrare insofferenza per una situazione sempre più difficile.