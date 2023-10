Le famiglie protestano, il Comune mette una toppa: salvi i fondi per gli studenti disabili

Ci sono voluti quindici giorni e una protesta di genitori e operatori Oepac per far tornare Roma Capitale sui propri passi rispetto al drastico taglio di ore di assistenza agli studenti disabili. Un caso scoppiato in XIV municipio, sollevato dalla consulta per le persone con disabilità territoriale, riportato dalle commissioni scuola e politiche sociali di Monte Mario, rimbalzato in Campidoglio con una nota del Pd molto dura che quasi "intimava" agli assessorati competenti a garantire le risorse necessarie. Adesso, a quanto si apprende, il servizio degli operatori viene garantito nelle ore originariamente stabilite fino a fine anno, poi si vedrà.

Il 6 ottobre avevamo raccontato di quanto stava succedendo nel parlamentino di Monte Mario, dopo l'allarme della presidente della consulta disabilità del XIV, Simona De Carlini, dovuto a una inaspettata comunicazione della direzione socio educativa territoriale: "Il Comune non ha iscritto i fondi previsti dal bilancio per le ore di servizio, che verrà riformulato" è l'estrema sintesi della nota, datata 29 settembre, con in fondo la specifica dei tagli orari per 495 bambine e bambini del territorio: sforbiciate fino al 40% ognuno. D'altronde in cassa il municipio aveva ancora ben poco, quindi dal 23 ottobre avrebbe ridotto l'operatività degli Oepac. Chi per questo anno scolastico si era viste riconosciute 20 ore, ne avrebbe avute solo 12. Chi ne aveva tra 16 e 19, sarebbe sceso a 10. Chi ne aveva 15 sarebbe passato a 9. Ma la "furia" delle famiglie, delle operatrici e operatori insieme alle richieste della consulta disabili cittadina, quella municipale e della stessa maggioranza di centrosinistra hanno fatto sì che qualcosa sia stato aggiustato in corsa.

Dopo il sit-in del 17 ottobre di fronte agli uffici del XIV municipio, piazza Santa Maria della Pietà, è arrivata una comunicazione importante da parte dell'ente di prossimità, frutto di un incontro avvenuto lo stesso 17 ottobre tra l'assessorato al bilancio di Silvia Scozzese, il dipartimento scuola e la Ragioneria. Il minisindaco Marco Della Porta, insieme all'assessora Claudia Salerno e ai consiglieri Ileana Argentin e Andrea Montanari hanno fatto sapere che i fondi per garantire il servizio Oepac saranno trasferiti il 19 ottobre (oggi, ndr) nelle casse municipali. Ora bisognerà capire se basteranno fino al 22 dicembre o fino alla fine dell'anno scolastico.