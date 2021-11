La demolizione delle vecchie palazzine è ferma al palo: il sogno green di Primavalle deve attendere

Le palazzine di via Gasparri sono ancora lì, logore e fatiscenti in attesa di demolizione. Le famiglie che abitavano i civici 39-41-43 nel febbraio scorso sono state trasferite in altre case popolari di Ater, sempre a Primavalle, ma da allora il complesso di via Gasparri non è ancora stato abbattuto come promesso. Giace vuoto e decadente.

Le palazzine fatiscenti di via Gasparri in attesa di demolizione

Un complesso edilizio vecchio, deteriorato e in pessime condizioni. Li gli appartamenti sono sempre stati vessati da infiltrazioni, muffa, distacchi di intonaco, problemi sui tratti fognari e sui camminamenti esterni quasi del tutto dissestati. Facciate grigie e scrostate, fili penzoloni e i segni del tempo trascorso senza alcuna manutenzione. Quelle palazzine attendono solo di essere abbattute, rase al suolo e ricostruite: è questo il piano di Ater.

Da edificio decadente a palazzo green: il progetto per via Gasparri

Un intervento da oltre 2milioni e 700mila euro che prevede la demolizione dell’attuale fabbricato e la ricostruzione di un nuovo edificio adottando soluzioni tecniche tali da renderlo ad alta efficienza energetica, garantendo una certificazione in classe A. Una riqualificazione che Primavalle attende da circa venticinque anni.

Primavalle teme l’occupazione di via Gasparri

“I lavori per la demolizione delle palazzine di via Gasparri non sono ancora partiti. E’ quasi un anno che lo stabile è vuoto in attesa di essere raso al suolo e ricostruito ma li non si vede ancora nessuno” - racconta Renato Rizzo, dell’Unione Inquilini, il ‘sindacato’ degli inquilini delle case popolari che ha seguito da vicino tutta la questione di Primavalle. “Il nostro timore è che qualcuno possa occupare quelle abitazioni fatiscenti e allungare ancora di più i tempi per una riqualificazione che attendiamo da quasi trent’anni”.

A che punto siamo

Bisogna fare i conti però con i tempi della burocrazia, altro che “realizzazione in 9-12 mesi” come inizialmente promesso agli inquilini di Primavalle. “Trattandosi di un intervento complicato di demolizione e ricostruzione il Genio Civile sta completando gli accertamenti sull’intervento” - fanno sapere da Ater. La procedura, a quanto si apprende, dovrebbe essere alla fase finale, ma solo dopo le opportune verifiche sarà possibile andare alla gara di appalto. Probabilmente all’inizio del 2022. Tuttavia al momento “non ci sono avvisaglie o tentativi di occupazione, Ater presidia la situazione”. Anche i residenti in una sorta di gentlemen's agreement controllano affinchè nessuno prenda possesso di quegli appartamenti.

Primavalle d’altronde attende le gru per vedere la trasformazione sognata per anni: l’abbattimento delle palazzine fatiscenti di via Gasparri e il loro rinascere green e moderne. Proprio come accaduto per il palazzo di via Pietro Bembo.