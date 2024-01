Uno stop davanti al crocifisso: i residenti ne chiedono lo spostamento

Spostare un cartellone stradale che copre un “Gesù sulla croce”. Questa è una richiesta da parte dei cittadini di Primavalle che parte dai social e che chiedono il trasferimento della segnaletica ad Olimpia Troili assessora alla Mobilità del municipio XIV.

Il “Gesù sulla croce” si trova nella piccola Cappella di via F.Maria Torrigio all’altezza dell’incrocio con via Monti di Primavalle. All’altezza della scultura c’è uno stop che, come sottolineato dai cittadini, ne copre per buona parte la visione. “Ma proprio davanti al crocefisso?”, “Non ci sono più i valori di una volta” scrivono alcuni utenti che chiedono all’assessora di intervenire.

“Basterebbe spostare di 2-3 metri il palo della segnaletica stradale restando nei limiti della norma per ammirare la bellezza dell’opera di gran valore culturale e sociale” è la soluzione proposta dei cittadini che attendono notizie dall’assessora.

Il crocifisso ora esposto non è quello originale che è stato oggetto di atti vandalici e i cui resti sono dentro la Chiesa.