A Torrevecchia il primo Silent Reading Party di Roma

Nato a New York, diffuso nelle capitali d’Europa e ora giunto a Roma precisamente a Torrevecchia. Parliamo dei Silent Reading Party, gli incontri in cui si legge in silenzio per un lungo tempo senza guardare o farsi distrarre dal cellulare.

I Silent Reading Party offrono la possibilità di stringere nuove amicizie ed evadere dalla tecnologia per un lasso di tempo. Un momento di socialità e partecipazione lontano dalla quotidanità. Il primo storico appuntamento nella Capitale si terrà sabato 15 giugno nel quartiere nord-ovest di Roma precisamente alla libreria LSDlibri (via di Torrevecchia 560).

“Portiamo nel Municipio 14 un evento che nasce a New York e sta prendendo piede in tutta Europa. Un nuovo modo di dedicarsi alla lettura, riscoprendone l’essenza e trasformandola in un’occasione di incontro e di relazioni.” – dichiara Marco Della Porta presidente del quattordicesimo municipio.

Arrivati sul posto, i partecipanti dovranno staccarsi dai propri smartphone, rilassarsi e perdersi nelle pagine dei libri che potranno portare da casa o scegliere dalla vasta selezione offerta dalla libreria. Un’ora dalle 17:30 alle 18:30 di assoluto silenzio e lettura prima di poter condividere la propria esperienza con tutti gli altri partecipanti.