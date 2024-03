Sicurezza stradale: i cittadini chiedono attraversamenti pedonali rialzati in via Pasquale II

La sicurezza stradale è un tema molto sentito dalla cittadinanza che chiede costanti interventi a Comune e municipi per salvaguardare la comunità. A tale proposito nel quattordicesimo municipio i cittadini richiedono degli attraversamenti pedonali rialzati in via Pasquale II. La strada è spesso teatro di pericolosi incidenti, anche mortali e la comunità chiede maggiore sicurezza.

Attraversamenti pedonali rialzati, stop all’incrocio con via Bembo, spostamento di cassonetti Ama che ostruiscono la vista delle striscie pedonali e la zona 30 km/h. Queste sono le richieste che fanno i cittadini all’amministrazione per aumentare la sicurezza nella zona.

Per quanto riguarda i blackpoint e quindi la messa in sicurezza degli attraversi pedonali ad alto rischio, attraverso lo stanziamento del Dipartimento Mobilità del comune, nel municipio quattordici sono stati indiviudati in via Monfortani e via Trionfale 8872.